Что такое перезалог квартиры и как это работает

19:00 30.01.2026

Владельцы недвижимости нередко сталкиваются с ситуацией, когда уже оформленная ипотека перестает быть удобной: меняются финансовые условия, появляется необходимость в дополнительных средствах или хочется снизить ежемесячную нагрузку. В таких случаях одним из возможных инструментов становится перезалог — юридическая процедура, связанная с изменением условий обременения жилья.

Суть механизма

Перезалог — это процесс, при котором квартира, находящаяся в залоге у банка или иной кредитной организации, повторно используется в качестве обеспечения по новому обязательству. Проще говоря, старый залог прекращается или модифицируется, а на его месте появляется новый — уже на других условиях. При этом сама недвижимость не продается и остается в собственности владельца.

Важно понимать, что перезалог квартиры не означает автоматического получения денег: это лишь правовая основа для оформления нового кредита, рефинансирования или замены кредитора.

Когда применяется перезалог

Чаще всего к такому решению прибегают в нескольких ситуациях. Во-первых, при рефинансировании ипотеки в другом банке на более выгодных условиях. Во-вторых, когда собственнику требуется дополнительная сумма средств, и он хочет увеличить кредит, используя уже частично выплаченную квартиру как обеспечение. Также перезалог возможен при объединении нескольких долгов в один или при изменении состава заемщиков.

Как проходит процедура

Процесс начинается с оценки недвижимости — кредитор должен понимать ее актуальную рыночную стоимость. Затем анализируется текущее обременение: остаток долга, условия договора, наличие просрочек. После одобрения нового кредита происходит юридическое оформление: старый залог снимается, а новый регистрируется в Росреестре. Только после этого заемщик получает доступ к средствам или новым условиям обслуживания долга.

Плюсы и возможные риски

К преимуществам можно отнести снижение процентной ставки, уменьшение ежемесячного платежа или получение дополнительных денег без продажи жилья. Однако есть и риски: дополнительные расходы на оценку, страховку и регистрацию, а также вероятность отказа, если финансовое положение заемщика ухудшилось.

Итоги

Перезалог — это гибкий инструмент управления обязательствами, который при грамотном подходе может существенно улучшить финансовую ситуацию собственника. Главное — внимательно оценивать условия нового договора и учитывать все сопутствующие расходы, чтобы выгода была реальной, а не формальной.