В рабстве современных технологий: мы все под наблюдением?

Понятие о правах человека сформировалось в сознании общества еще в XVIII веке



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Сегодня мы считаем нашу частную жизнь неприкосновенной и чувствуем себя в относительной безопасности. Общество признало и узаконило право на интеллектуальную собственность, тайну связи, свободу слова, оставив только одну лазейку (зато какую!) – для спецслужб.

Не секрет, что сегодня для «особых» государственных служб не составит большой проблемы прослушивание телефонных разговоров и отслеживание интернет-переписки, спутниковое отслеживание мобильных телефонов, поиск разыскиваемых преступников посредством видеоизображений с камер и спутников, принадлежащих частным лицам и компаниям. Вопрос в том, насколько масштабно представители органов государственной безопасности пользуются своим законным правом по решению суда получать доступ к «частной» информации, защищенной нашими представлениями о правах человека.

Громкие скандалы, связанные, например, с именем Эдварда Сноудена, пошатнули авторитет спецслужб и нашу веру в то, что они намерены нас защищать. В частности, бывший сотрудник ЦРУ, разочаровавшийся в методах работы управления, представил широкой общественности уникальные секретные данные о программах тотального контроля над населением практически всего мира. В число стран, разработавших и внедривших такого рода программы, вошли США, Российская Федерация, Великобритания, Франция, Индия, КНР, Швеция и Швейцария.



Эдвард Сноуден. Стоп-кадр с видео в YouTube

Сноуден предоставил в распоряжение журналистам из The Guardian и The Washington Post секретные документы, которые подлежали огласке только в 2038 году. И вот здесь разразился скандал. Казалось бы, представитель органов госбезопасности разгласил государственную тайну, за что должен понести суровое наказание. Однако своими действиями он раскрыл еще большее по значимости преступление – преступление против прав человека в масштабах всего мира.

Сегодня каждый наш шаг, поступок, планы и даже мысли (которыми поделились с другом, например) могут стать известны заинтересованным лицам. Власть в руках того, у кого информация, а информация о каждом из нас накапливается и хранится в специально разработанных программах контроля.

К самым широкомасштабным из этих программ стоит отнести «Эшелон» и «СОУД».

Это международные программы, условно делящие мир разведки на два полюсных лагеря времен холодной войны. В первый из них, пользующийся программой «Эшелон», входят США, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия; во второй, пользующийся «СОУД», в свое время входили СССР и страны Варшавского договора.

Основа для существования «Эшелона» была заложена еще в период Второй мировой войны, когда, находясь в Европе, специальные подразделения секретных государственных служб США и Великобритании начали создавать свои пункты подслушивания.

Официально организация оформилась в 1947 году с заключением секретного соглашения вышеназванных стран, получившего название UKUSA Agreement. Целью соглашения стало объединение технических и агентурных возможностей стран для шпионажа в электронной сфере.

Международной также можно назвать программу Tempora, начавшую свое существование в 2011 году. Она нацелена на сбор максимального объема данных, и 850 000 сотрудников Центра правительственной связи Великобритании и Агентства национальной безопасности США (АНБ США) обрабатывают данную информацию в своих целях.



Центр правительственной связи Великобритании в Челтнеме – оператор программы Tempora. Фото с сайта wikimedia.org

Созданные в рамках действия программы линии передачи данных (а их около 200) способны работать на скорости закачки примерно 10 Гб/с. При этом в планах руководства увеличить их пропускную способность до 100 Гб/с.

Трудно просто представить себе, сколько информации проходит через руки сотрудников спецслужб. Даже адвокаты Центра правительственной связи Великобритании говорят, что назвать хотя бы примерное число прослушиваемых и отслеживаемых абонентов социальных сетей и пользователей интернета и обычного телефона просто невозможно, их буквально «бесконечный список».

Существуют и национальные программы контроля. Самой известной является PRISM. Это программа работает в США с 2007 года и официально считается сверхсекретной. Однако после разоблачений Сноудена ее существование публично признал сам Джеймс Клеппер – глава нацразведки Штатов. С ее помощью сотрудники Агентства национальной безопасности получают доступ к чатам интернет-пользователей, читают их личную переписку, отслеживают телефонные звонки и переговоры по скайпу, не говоря уже о перехвате пересылаемых данных, просмотре видео- и фотодокументов.

Целью работы PRISM называют борьбу с террористическими угрозами, поэтому в ее зону интересов попадают данные иностранцев и тех граждан США, которые с ними общаются или ведут переписку. Наибольшее внимание уделяется личной жизни не граждан США, живущих в любой другой стране, при условии, что они могут представлять потенциальную угрозу одному из самых сильных государств мира. Другими словами, все мы, жители Европы, Азии, Африки и так далее, интересны спецслужбе США под предлогом потенциальной опасности.



Слайд из презентации о работе программы PRISM, предоставленный Эдвардом Сноуденом. Фото с сайта wikimedia.org

Доступ к своим серверам и в целом к своей работе сотрудникам АНБ предоставили крупнейшие мировые компьютерные компании, среди которых Google, Microsoft, YouTube, Apple, Skype, Facebook и некоторые другие.

Существует и законодательная база доступа к данным указанных компаний. Например, тот же Сноуден опубликовал решение суда FISC (совсем недавнее – датируемое 25 апреля этого года), согласно которому еще одна фирма, Verizon, достаточно известный американский оператор сотовой связи, также обязана предоставлять спецслужбам доступ к своим данным. В настоящее время ежедневно через руки АНБ проходит 1,7 миллиарда сообщений электронной почты и звонков по телефону.



Карта глобального сбора информации АНБ. Фото с сайта wikimedia.org

Подобная программа работает и в России, она получила длинное название – Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий, сокращенно СОРМ. В 1996 году начала работу ее первая версия, она специализировалась на прослушке телефонных звонков. И через четыре года, в связи с ростом популярности интернета и повсеместным распространением социальных сетей, появилась вторая ее версия, акцентирующая внимание как раз на интернет-пользователях.

Местные операторы связи также обязаны сотрудничать со службами безопасности. В противном случае их просто лишат лицензии. Юридически прослушка наших мобильных телефонов и просмотр личной переписки в интернете возможны только в соответствии с решением суда, однако есть другие «федеральные законы», согласно которым представители спецслужб получают нужную информацию гораздо быстрее, общаясь с операторами и провайдерами напрямую.

Не стоит забывать и о существовании «киберполиции», специализирующейся на поиске преступников через интернет и социальные сети. Обмен информацией между Россией и Белоруссией в этой сфере уже налажен: только за 2012 год в общей массе милиционеры и полицейские двух государств обменялись 324 запросами.

В целом можно сказать, что методы работы PRISM и СОРМ схожи, масштабы тоже. Разница лишь в том, что о деятельности российских спецслужб мы знаем гораздо меньше благодаря тому, что информацию о ней никто не разглашал.

Каковы возможности спецслужб?

Потенциальные возможности сотрудников спецслужб, работающих в рамках указанных программ, безграничны. Немецкий политик Мальте Шпитц провел интересный эксперимент: при помощи журналистов местного издания Die Zeit он сравнил свои метаданные за полгода (кстати, для этого отсуженные у мобильного оператора) с информацией из социальных сетей и СМИ, в результате чего получил детальную раскладку всех своих действий за указанный период – поминутно. Другими словами, вся наша жизнь как на ладони.



Один день из жизни Мальте Шпитца. Фото с сайта computerra.ru

Свое применение существующие программы находят прежде всего в сфере предотвращения террористических угроз. Об этой цели как об основной и говорят представители АНБ, защищая свои позиции после признания факта тотальной слежки. О предотвращении серии террористических актов как о положительном ее итоге власти США уже объявили официально, и даже программу PRISM они назвали «благом для общества».

Однако есть и другие сферы применения развитых современных технологий – например, международная политика. Так, американские спецслужбы прослушивают переговоры и просматривают переписку чиновников Евросоюза, устанавливают «жучки» на международных саммитах и конференциях. В прессе сообщалось о попытках прослушать переговоры Путина и Медведева, о прослушке заседаний саммита «двадцатки» (2009 год) – это уже конкретные примеры.

С помощью таких программ можно контролировать направления политики отдельного государства, «ссорить» дружественные государства, настраивать общественное мнение против тех чиновников, которые неугодны интересам страны, искать пикантные подробности личной жизни отдельных руководителей и контролировать их таким образом, и многое другое. Однако политику стоит оставить политикам (такие методы применялись, вероятно, испокон веков), вопрос лишь в используемых технологиях.

Применить возможности таких программ «экономически целесообразно» в промышленном шпионаже. Так, в 1994 году немецкие СМИ обвинили американские спецслужбы в шпионаже за перспективной компанией Enercon, занимавшейся разработкой ветряных электрогенераторов. Согласно представленным прессой данным, в результате слежки за Enercon чертежи разработок перешли к представителям американской компании, которая успела запатентовать новинку раньше немецкого конкурента и долгое время не давала ему возможности попасть на уже захваченный ей местный рынок, нанеся тем самым примерно 100-миллионный ущерб (в марках) экономике страны.

Чем же страшен тотальный контроль обычным людям? Вероятно, их полным бессилием перед ним. При возможностях современных технических средств даже нет необходимости детально изучать переписку или слушать звонки каждого человека. Некоторое время назад мы познакомились с таким понятием, как «метаданные». Метаданные – это фактически статистические сведения, данные о наших входящих и исходящих звонках и сообщениях: их время, место, продолжительность, лица, вовлеченные в контакт, обсуждаемая тема. При необходимости можно расшифровать и текст сообщения – это уже «описательные» возможности работы с метаданными. Однако уже только из «статистической» части метаданных можно извлечь много полезной информации. Какой же?

Основы работы со статистикой были сформированы еще в период Великой Отечественной войны. В целом война дала сильный стимул развитию современных технологий как военного, так и мирного применения. Так вот, когда дешифровальные способности у одной из сторон были ограничены, лишь по месту, времени, продолжительности отправки радиосообщения можно было догадаться о его содержании. Например, таким образом догадывались о передвижениях врага, появлении подкреплений и так далее. Тогда военным помогала знаменитая портативная шифровальная машина «Энигма».

Сегодня обывателю может помочь сервер Immersion. Если вы предоставите сотрудникам сервера доступ к своим метаданным, они, не зная содержания и тем переписки, определят самые важные для вас сообщения, круг ваших знакомств и их прочность. С помощью такой информации уже можно понять, как и кому вы можете быть полезны, какие из ваших связей могут быть интересны и стоит ли их активировать. И это – самые доступные сведения о вас, получаемые благодаря интернету.



Работа Immersion. Фото с сайта computerra.ru

В спецслужбах имеется доступ не только к статистике, но и к содержанию сообщений и звонков. Ваша жизнь, планы на будущее, даже мысли станут известны. И всем этим можно воспользоваться. Сделать из человека марионетку, и неважно, каким путем: подойти к вопросу грамотно психологически, заставляя человека выполнять нужные действия так, чтобы он этого даже не замечал, манипулируя его интересами или увлечениями, исходя из его жизненной позиции или грубо – используя малоизвестные публике подробности личной жизни. А если эти сведения попадут «не к тем людям»? Ну что ж, возвращаемся к первобытному строю, рабству, только на новом, информационном уровне. Все-таки у истории циклическое развитие…

Программы используют «семантический архив» и похожие системы для отслеживания информации в общедоступных источниках и интернете, в том числе в социальных сетях и блогах. Это система, позволяющая создавать информационные хранилища, куда данные поступают из различных баз и любых других источников – от онлайн-библиотек до любого файлового документа. «Семантический архив» имеет модульную структуру, что позволяет индивидуально настраивать конфигурацию системы. Система способна автоматически обрабатывать, анализировать и синтезировать информацию.



Один из принципов работы системы «семантического архива». Фото с сайта anbr.ru

Предположим, что уже известные нам программы работают на ключевые слова наподобие «политика», «террор», «взрыв» и другие. Переписываясь со знакомым в чате или общаясь с ним по скайпу, мы уже не можем высказать свое мнение о поведении нашего руководства, в целом о политике государства, даже не можем обсудить свои планы на будущее, поделиться сокровенным: ведь мы не знаем, какие именно слова являются «ключевыми», не расценят ли их как «потенциальную угрозу» и не запишут ли нас в ряды, как раньше говорили, «врагов народа». Это все – информация, материал для обработки, потенциальный компромат, причем не только на себя, но и на того, с кем мы общаемся. Чем-то напоминает советское время и запрещенные анекдоты на кухне, за которые можно было попасть или в тюрьму, или в психбольницу.

А если добавить к электронной слежке еще отпечатки пальцев в паспортах, официально запрещенную технологию распознавания лиц? Кроме того, есть программы, скачиваемые через торрент, которые часто содержат вирусы, самостоятельно «добывающие» интересную информацию с вашего персонального компьютера, и о том, что мы выкладываем и пишем в «Одноклассниках», Facebook и «ВКонтакте»...

Пользуясь современными средствами коммуникаций, мы каждый день рискуем оказаться у кого-то «на крючке»: это могут быть как представители спецслужб, для которых мы можем послужить инструментом или «расходным материалом», или те же хакеры, которые просто наживаются на этом деле.

Тяжесть складывающейся ситуации в том, что бесправным и бессильным стал не только человек, но и целое общество. Сегодня отследить недовольных, несогласных и сомневающихся не составляет особого труда. Возможно ли, что скоро просто не будет людей, которые потенциально могли бы стать разоблачителями и стоять на страже общества, прямо говоря о коррупции, злоупотреблении властью, даже беззаконии? К их числу можно отнести независимых журналистов, ученых, представителей новых направлений в политике и культуре. По словам Стивена Уолта, профессора Гарвардского университета, мы можем просто стать мировой «нацией овец», которой будет сказано, что есть, пить, делать и как думать, а мы об этом даже не будем догадываться.

Уже сегодня отдельные компании понимают опасность и пытаются обезопасить себя. Немецкие фирмы, наученные опытом Enercon, стараются вывозить в другие страны вместе с оборудованием на предприятия свои серверы и не брать иностранных студентов на практику. Однако запретить своим сотрудникам пользоваться современными популярными Skype и Facebook они не могут.

Основатель WikiLeaks Дж. Ассанж напоминает пользователям интернета, что все, абсолютно все их действия записываются и хранятся на серверах. Те, кто обладает подобными данными, знают о нас больше, чем мы сами. Они зафиксировали каждый момент нашей жизни, то, чего даже мы сами не помним.

Любопытно, что даже после признания властями США факта тотальной слежки законов, ее запрещающих, не ввели. Массовые акции протеста против обвинений в адрес Сноудена, Ассанжа, Мэннинга оставили без внимания. Хотя в Штатах сейчас собирают подписи для петиции в адрес Белого Дома, и если активисты соберут 100 000 голосов за месяц (больше половины уже собрано), правительству придется давать на петицию официальный ответ.

ФБР тем временем пытается законодательно расширить свои полномочия в сфере прослушки телефонов и чтения сообщений, а также расширить круг компаний, которые должны обязать с ним сотрудничать. Общество тем временем пытается организовать отпор на посягательства на свои права, создавая свободные от прослушки серверы и компании и общественные организации, целью которых является установление запрета на подобные несанкционированные действия спецслужб и ограничение их масштабов.

На правительственном уровне с вопросом нанесенного российскому государству ущерба попытался разобраться Совет министров. На открытое заседание были приглашены представители Microsoft, Google, Skype и Facebook. Пришли представители только первой компании: они официально заявили, что в обход законодательства не передавали АНБ никаких личных данных пользователей, тот же заочный ответ был получен и от других компаний.

Ответа же на вопрос, как избежать тотального контроля, никто не дает.