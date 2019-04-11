Учеников китайских школ обязали носить головные ЭЭГ-повязки для отслеживания внимания

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Некоторые китайские школы, желая поддерживать внимание своих учеников во время уроков на высоком уровне, принимают крайние меры



Фото с сайта thenextweb.com

Как сообщает The Next Web, за последние месяцы несколько школ заставили учеников носить головную повязку с датчиками, которые измеряют электрическую активность мозга и отслеживают сосредоточенность на учебе.

Это новый уровень высокотехнологичного способа поддержания дисциплины в классе, однако, по всей видимости, нововведения скорее утомительны, чем полезны для самих учеников.

Повязка на голову, изготовленная технологической компанией BrainCo Inc из Бостона (штат Массачусетс, США) совместно с Гарвардским центром исследований мозга, использует встроенные электроэнцефалографические (ЭЭГ) датчики.

Вся информация отправляется на компьютер учителя, в режиме реального времени предоставляя им данные о сосредоточенности учеников. На этом технологии BrainCo не заканчиваются: на экране преподавателя также выстраивается рейтинг подростков, которые сохраняют свое внимание дольше всех.

По информации The Next Web, столь суровые меры связаны с идеей о том, что подобные нововведения помогут учителям понять, как лучше обучать детей. К примеру, если учителя заметят, что некоторые ученики теряют сосредоточенность во время урока, они могут изменить учебный план или работать один на один с конкретными подростками.

Некоторые эксперты, впрочем, полагают, что существуют и лучшие способы повысить внимание у учащихся, чем надевать на каждого повязку для сканирования мозга: например, существенно сократить число учеников в классе. Кроме того, система ранжирования детей по степени сосредоточения может оказывать на них повышенное давление.

Класс в начальной школе в городе Ханчжоу, провинции Чжэцзян, не первый среди китайских школ, тестирующих эти устройства. В феврале Paper.cn сообщал, что школа, расположенная в городе Цзиньхуа, провинция Чжэцзян, также провела подобные испытания.

В январе представители BrainCo Inc заявили, что уже опробовала эту повязку на 10 тысячах китайских студентов в возрасте от 17 до 21 года в течение трех недель. Кроме того, планируется распространить эксперимент на США, Мексику, Испанию и Бразилию.

Хотя в компании заявили, что оценки учащихся улучшились во время январского эксперимента, ни в одном из научных журналов не опубликовано какого-либо исследования, подтверждающего это утверждение.