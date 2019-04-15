Проект российского глобального интернета подорожал с 300 до 534 млрд рублей

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Стоимость создания спутниковой системы, которая должна стать аналогом международного проекта OneWeb, выросла с 300 млрд до 534 млрд руб. Эти средства должны предоставить частные инвесторы, но желающих пока нет.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова представителя «Роскосмоса», который отметил, что в третьем квартале 2018 года проект глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Эфир» был уточнен.

«Бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта предусматривают привлечение внебюджетных инвестиционных средств в размере около 533,6 млрд руб.», - сообщил представитель «Роскосмоса».

Из-за чего подорожал проект, представитель «Роскосмоса» не уточнил. При этом на официальной презентации проекта «Эфир» в мае прошлого года представитель РКС говорил, что 299 млрд руб. - это капитальные инвестиции в проект на шесть-семь лет.

Издание напоминает, что речь идет о проекте, который разрабатывает «дочка» «Роскосмоса» - «Российские космические системы». Впервые о планах по созданию спутниковой системы, которая позволила бы, в частности, оказывать услуги телефонной связи, высокоскоростного доступа в интернет, контроля датчиков интернета вещей и дронов в любой точке планеты, стало известно из материалов программы «Цифровая экономика» в ноябре 2017 года. На тот момент бюджет этого проекта оценивался в 299 млрд руб. Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.