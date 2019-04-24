Ловушка для дрона: как вывести из строя беспилотник

14:04

БПЛА становятся меньше, умнее и дешевле в производстве. Активно растет рынок гражданских аппаратов. Поэтому вопросы защиты от дронов очень актуальны



Фото с сайта pixaba.com

Бурное развитие технологий в последние десять лет позволило дронам – беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) – стать важной составляющей боевых действий и промышленного шпионажа.

И если в начале своей «карьеры» дроны выполняли вспомогательные функции разведки, то сегодня они являются самостоятельной ударной силой, которая может доставить немало неприятностей.

Война дронов

В 2018 году произошли два резонансных события, связанные с беспилотниками. В январе группа дронов напала на российскую военную базу Хмеймим в Сирии. Часть из них была уничтожена ЗРПК «Панцирь», часть обезврежена средствами радиоэлектронной борьбы.

И если ранее боевики использовали коммерческие дроны-коптеры, то во время этой атаки применялись самодельные БПЛА самолетного типа, более сложные и способные нанести больший ущерб. Как сообщалось позже, российские военные регулярно отражают атаки беспилотников на свои сирийские базы.

Второй знаковый инцидент случился в Лондоне в декабре, когда два дрона на сутки заблокировали работу аэропорта Гатвик. Тогда пришлось отменить более тысячи рейсов, а хозяева беспилотников так и не были найдены. Минобороны Великобритании после этого случая обещало выделить около 2 млн фунтов стерлингов на борьбу с БПЛА.

Современные средства ПВО недостаточно эффективны против беспилотников, так как не обладают нужной скоростью и могут применяться только против крупных дронов. Обнаружение БПЛА с помощью обычных средств радиотехнической разведки также затруднено ввиду малых размеров беспилотников. Очевидно, что нужны новые специализированные устройства и методы борьбы.

Российские предприятия делают ставку на комплексы электромагнитного подавления, которые помогают обнаружить вредоносные дроны, идентифицировать их и вывести из строя.

REX 1: «Калашников» на защите от дронов

Специалисты ZALA AERO GROUP, подразделения холдинга «Калашников», лидера отечественного рынка беспилотных средств, разработали электромагнитное ружье REX 1 для защиты от дронов. Внешне устройство похоже на привычный автомат, вес устройства − чуть более 4 кг. Ружье активируется нажатием одной кнопки и способно работать без подзарядки 3 часа.

Суть работы REX 1 заключается в подавлении сигнала систем навигации и связи, которыми пользуются дроны. В оружие встроен блок, который в радиусе двух километров заглушает сигналы спутниковой навигации ГЛОНАСС и аналогичных зарубежных систем.



Фото с сайта kalashnikov.media

Также устройство способно блокировать на расстоянии одного километра сигналы GSM, 3G, LTE и ставить помехи на частотах 900 МГц, 2,4, 5,2–5,8 ГГц. При этом дрон физически не уничтожается, но теряет связь с пультом управления и приземляется.

Оружие оснащено системой крепления, так что на него можно дополнительно установить прицелы, фонари, целеуказатели, а также устройства объективного контроля. REX 1 может использоваться и при саперных работах, для борьбы с самодельными взрывными устройствами, которые активируются с помощью сигнала мобильного телефона.

«Пищаль-ПРО» и «Таран-ПРО»: концерн «Автоматика» против БПЛА

Аналогичная разработка есть и у концерна «Автоматика». Его специалисты создали носимый комплекс противодействия БПЛА «Пищаль-ПРО», который также визуально напоминает автомат, только в более футуристичном, чем у «Калашникова», дизайне. Ручной комплекс можно использовать как стационарно, так и в движении. Вес оружия – около 3,5 кг.

Работа с «Пищалью-ПРО» не требует подготовки и также основана на подавлении сигналов навигационных систем и систем связи и управления. С ее помощью можно поражать дроны на расстоянии до двух километров в условиях прямой видимости.



Фото с сайта ao-avtomatika.ru

Для исключительно стационарной защиты разработчики «Автоматики» предлагают использовать комплекс «Таран-ПРО». Такое оборудование может применяться на секретных объектах или во время проведения мероприятий, которые нужно защитить от вмешательства дронов.



Фото с сайта ao-avtomatika.ru

Принцип работы «Таран-ПРО» такой же, как у «Пищали-ПРО» – это воздействие на каналы навигации и управления БПЛА в пределах защищаемой территории. При этом над объектом создается непроницаемый для дронов «купол» радиусом не менее 2,7 км.

Комплекс «Таран-ПРО» может работать при ветровых нагрузках и в условиях температурного режима от -40 до +50 градусов. Дополнительно оборудование детально исследует радиосигналы, локализует их источники, а также создает и ведет архивы радиоизлучений беспилотных летательных аппаратов.

«Пищаль-ПРО» и «Таран-ПРО» прошли предварительные государственные испытания и получили положительные оценки.

«Солярис-Н»: зона, свободная от дронов

Как быть, если нужно оградить от вмешательства дронов большую территорию на длительное время? Решение предлагает концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника». «Солярис-Н» − первый в России автоматический комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Новейшая разработка обеспечивает защиту от дронов на площади до 80 квадратных километров.



Фото с сайта rostec.ru

Особенностью «Соляриса-Н» является применение принципов искусственного интеллекта. Это означает, что комплекс будет самообучаться, чтобы максимально четко выделять дроны среди всех воздушных объектов.

Аппаратура комплекса обнаруживает объект, анализирует его движение и исходящие сигналы, на основании этой информации определяет его тип и дальнейшие действия относительно объекта.

После того как дрон идентифицирован, аппаратура комплекса начинает воздействовать на него радиопомехами, блокировать сеть передачи данных и навигационное оборудование. Затем беспилотник теряет управление, падает или садится. Стоит отметить, что комплекс может работать в автоматическом режиме, исключая участие людей и человеческий фактор.

«СЕРПом» по беспилотникам: еще одна разработка «Росэлектроники»

Радиоэлектронная пушка «СЕРП» разработана НИИ «Вектор», входящим в холдинг «Росэлектроника». Это система радиоэлектронного подавления малых беспилотных летательных аппаратов, которая в комплексе с пассивным когерентным локатором (ПКЛ) обеспечивает автоматическое сопровождение и подавление бортовой аппаратуры дронов на расстоянии до 20 км.

Уникальность ПКЛ заключается в том, что у комплекса нет собственного передатчика, а значит он остается «невидимкой» для аппаратуры противника. Локатор ловит отраженные от воздушного объекта сигналы, которыми заполнен эфир, и может обнаруживать малоразмерные беспилотники даже в условиях городской застройки.



Фото с сайта rostec.ru

Несколько объединенных в комплекс систем «СЕРП» могут покрыть защитным «куполом» большие объекты – электростанции, стадионы, крупные предприятия, военные базы.

«СЕРП» способен подавить канал управления дроном, разорвать связь с оператором, вывести из строя навигационное оборудование, дезориентировать БПЛА в пространстве и сорвать выполнение полетного задания. Система подавляет сигналы GPS и ГЛОНАСС (в диапазонах L1, L2, L5), GSM900 и WiFi.

Дополнением к комплексу «СЕРП» и ПКЛ служит модуль радиомониторинга «Черемуха», который позволяет не только обнаружить дрон, но и вычислить местонахождение пункта его управления. Модуль определяет направления, в которых находятся дрон и его оператор, с погрешностью всего 2 градуса.

«Атака-DBS»: защита гражданских интересов

Специально для пресечения работы дронов на гражданских объектах в НПП «Алмаз» холдинга «Росэлектроника» разработан комплекс «Атака-DBS». Оборудование доступно для приобретения без лицензии.

Важно отметить, что действует комплекс избирательно, не нарушая работу окружающих систем связи и навигации, что позволяет свободно использовать его в условиях города, в аэропортах и на других технологически сложных объектах.

Комплекс «Атака-DBS» может работать автоматизированно, вычисляя дроны и блокируя каналы связи и спутниковую навигацию. Беспилотник теряет управление и либо возвращается в точку запуска, либо садится в аварийном режиме. Владелец комплекса будет оповещен о зафиксированной атаке посредством sms или электронной почты.

«Атака-DBS» обнаруживает и подавляет каналы управления в диапазоне частот, который используется БПЛА общегражданского применения – от 2 до 6 ГГц. Одно устройство отслеживает работу дронов в радиусе 1,5 км и может обезвредить дрон на расстоянии 1 км.

Каждый модуль может использоваться как самостоятельная ячейка или включаться в целую систему, обеспечивающую безопасность заданной территории. При этом настройки системы позволяют штатным дронам работать в обычном режиме. Комплекс будет реагировать только на чужие беспилотники.