Черные мифы о Великой Отечественной войне

«Заградотряды НКВД», «власовская» ленточка, «советская агрессия» - развенчиваем эти и другие мифы о Великой Отечественной войне

Перед 74-ой годовщиной Великой Победы Интернет и либеральные СМИ оккупировали профессиональные разоблачители, спешащие порассуждать о «хорошем баварском пиве», «союзе СССР с гитлеровской Германией», «заградотрядах НКВД», «власовской» ленточке и многих других старых фейках, при помощи которых «неполживые разоблачители» и разнообразные неонацисты годами промывали мозги жителям постсоветского пространства.

Напомнить о некоторых из этих черных мифов и развенчать их мы и решили сегодня.

Фото с сайта yalsz.ru

Миф 1. СССР изначально был главным союзником Рейха, а злой Сталин коварно напал на бедную маленькую Польшу, чтобы захватить ее.

Правда:

Советская Россия сразу после революции 1917 года признала право Польши на независимость и простила ей все долги. Но этого Варшаве показалось мало. В 1919 году она напала на Советы. Война с переменным успехом продолжалась более двух лет. Польские войска побывали за это время в Киеве, а советские – под Варшавой.

Однако тянуть боевые действия на пять – семь фронтов сразу Советам было проблематично, поэтому Москва вынуждена была заключить мир, согласно которому Польша аннексировала Западную Украину и Западную Белоруссию.

Вскоре после заключения договора Польша начала грубо нарушать его условия – в частности, ее спецслужбы превратили пограничье в пристанище для различных антисоветских банд. С начала 1930-х началось резкое сближение Польши с нацистами. Польские политические элиты даже не скрывали, что мечтают об общем с гитлеровцами параде на Красной площади.

С 1934 по 1937 годы между Варшавой и Берлином был подписан ряд межгосударственных договоров, подтверждавших их дружественные отношения. В 1938 – 1939-ом, согласно условиям Мюнхенского сговора, Германия, Польша и Венгрия с одобрения Англии, Франции и Италии захватили и поделили между собой территорию Чехословакии. Единственной силой в мире, выступившей в поддержку официальной Праги, был как раз Советский Союз.

Однако со временем у Адольфа Гитлера появились претензии и к своим вчерашним союзникам-полякам. Они касались статуса Данцига и создания сухопутного коридора к Восточной Пруссии. Поляки на уступки идти не хотели.

На фоне данных событий Иосиф Сталин попытался договориться о создании своего рода антинацистской коалиции с Польшей, Англией и Францией. Однако Варшава ответила отказом, а западные державы де-факто саботировали переговорный процесс. В Европе, очевидно, рассчитывали на то, что Гитлер оставит их в покое и нападет на категорически не готовый к войне Советский Союз.

Поэтому у Сталина, чтобы оттянуть начало войны, не осталось другого выхода, как подписать договор о ненападении с Германией. Нападать на Польшу вместе с Гитлером Сталин, кстати, вежливо отказался. Советские войска вступили на территории Западной Украины и Западной Белоруссии только 17 сентября 1939 года, когда польская государственность была уже фактически ликвидирована (в этот день правительство Польши бежало из страны).

Западные лидеры, которых сложно заподозрить в любви к Советам (в том числе – Уинстон Черчилль), признали, что СССР в сложившейся ситуации действовал полностью правомерно.

Миф 2. Красноармейцы без сомнений застрелили бы любого, кого бы увидели с «власовской» черно-оранжевой ленточкой.

Правда:

Одной из первых публичных персон, обрушившихся на георгиевскую (или гвардейскую – так как внешне они полностью идентичны) ленту стал журналист Александр Невзоров, сделавший за последние годы много странных заявлений.

Активное участие в разработке «антигеоргиевского» мифа приняли и украинские нацистские пропагандисты, разрушавшие таким образом один из основных исторических символов единства русского и украинского народов – память о Великой Победе.

На самом деле, никаких наград с использованием георгиевской ленты в РОА Андрея Власова никогда не было. Только небольшой процент коллаборационистов из числа белоэмигрантов носили на новой форме георгиевские кресты, полученные еще в Первую мировую войну.

А вот в Советском Союзе, напротив, георгиевская лента де-факто была возрождена. Правда, под названием «гвардейской». С 1942 года она украшала Гвардейский военно-морской флаг и ленточки гвардейцев-краснофлотцев.

И одним из символов Победы она стала не случайно. В 1945 году в оранжево-черных полосах (дублирующих георгиевскую ленту) была выполнена колодка медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Впрочем, еще в 1943 года ту же самую ленту использовали и при оформлении Ордена Славы.

Вскоре после войны черно-оранжевую ленту стали применять при оформлении торжественных документов, поздравлений и праздничных мероприятий, связанных с Победой. Даже беглого ознакомления с советскими открытками, выпускавшимися к 9 мая, достаточно для того, чтобы убедиться – ленточка является традиционным советским символом. Просто в то время ее было не принято называть «георгиевской».

Впрочем, даже самые настоящие георгиевские кресты советские ветераны, воевавшие еще в Первую мировую, благополучно носили на форме вместе с наградами за Великую Отечественную, в том числе – и со звездами Героя Советского Союза.

Миф 3. Иосиф Сталин сам собирался напасть на гитлеровскую Германию.

Правда:

Один из самых старых мифов. Был запущен в оборот еще гитлеровскими пропагандистами. Но ввиду своей очевидной бредовости – практически забыт сразу после Победы (даже противники СССР в Холодной войне использовали его нечасто).

В 1980-е его возродил в своих «трудах» предатель Виктор Резун, известный под псевдонимом «Суворов» - бывший советский разведчик, бежавший в Великобританию. Судя по всему, сделал он это не без подсказки западных спецслужб. Наиболее известная «книга» Резуна по данной теме – «Ледокол».

Следует сказать, что предатель обладал определенным даром убеждения. Его «творения» разошлись огромными тиражами. Однако, верить в них можно было, лишь абсолютно не владея историческим контекстом. Ведь завоеванию «жизненного пространства на Востоке» Адольф Гитлер посвятил главу в своей книге «Майн Кампф» еще в 1925 году. Уже в связи с этим говорить о том, что нацисты «останавливали коммунистов», - просто смешно.

В 1941 году Советский Союз находился в стадии реформирования армии и на четвертом году «третьей пятилетки». Вооруженные силы выросли, но не были укомплектованы командирами и техникой. Состояние развития промышленности также еще оставляло желать лучшего и не позволяло свободно вести войну практически со всей Европой.

Конечно, было очевидно, что война в ближайшее время практически неизбежна. Но каждый день оттяжки работал на СССР. Отсюда и отчаянные призывы «Ни в коем случае не провоцировать противника!».

При этом Сталин, согласно воспоминаниям Георгия Жукова, крайне негативно реагировал даже не попытки военачальников гипотетически разработать планы «упреждающего удара», опасаясь того, что это ускорит гитлеровскую агрессию.

И, кстати, даже немецкие генералы потом вспоминали о том, что не верили в возможность советского нападения. В германских военных документах такой вариант развития событий прямо называли «невероятным».

Миф 4. Победил бы Гитлер – жили бы хорошо и пили бы «баварское».

Правда:

Не жили бы. И не пили бы. Тут для начала нужно было вспомнить «Майн кампф», в которой и была оформлена стратегия германского экспансионизма, а затем вся расовая теория гитлеризма.

Вопреки сказкам, которые рассказывают современные маргиналы-неонацисты, никого из славян наци к «арийцам» не относили. Русских, украинцев, белорусов и поляков Гитлер и его окружение однозначно считали «низшей расой», о чем неоднократно заявляли как в разного рода документах, так и в публичных выступлениях. Поэтому часть славян подлежала, согласно их планам, быстрому уничтожению, а остальные – превращению в рабов, без прав на образование и здравоохранения.

Лишь столкнувшись с тем, что реальность войны на Востоке отличается от его «идеальных» планов, нацистский фюрер стал несколько лояльнее относиться к идее предоставления покоренным народам некоторого самоуправления и зачисления их в немецкие силовые структуры.

Впрочем, самое красноречивое свидетельство гитлеровских намерений – это их политика на оккупированных территориях. Никогда нельзя забывать о том, что советских мирных жителей нацисты уничтожили примерно в два раза больше, чем смогли убить советских солдат на фронте. Политика массового уничтожения проводилась в глубоком тылу гитлеровских войск, поэтому предполагать, что в случае победы нацисты вели бы себя как-то по-другому, может только кто-то не совсем адекватный.

Миф 5. Бойцы НКВД в войну только и делали, что служили в заградотрядах и гнали пулеметами в бой бедных солдатиков.

Правда:

Это один из самых мерзких мифов, унижающий как героических военнослужащих РККА, так и героев из числа бойцов НКВД.

Конечно, никого в бой сотрудники НКВД пулеметами никогда не гнали. Вообще с термином «заградительные отряды» в истории произошла путаница. Созданные в 1941 году по линии НКВД заградотряды действовали на коммуникациях в тылу. Их важнейшей задачей было выявление и обезвреживание массово забрасываемых гитлеровцами шпионов и диверсантов. Параллельно они боролись и с дезертирством.

А с сентября 1941-го началось формирование заградительных отрядов «на местах» из числа самих военнослужащих РККА – причем лучших. Они должны были бороться с паникой, грубыми нарушениями дисциплины и бунтами в условиях фронта.

В июле 1942-го знаменитым приказом №227 предусматривалось создание из личного состава РККА трех – пяти заградотрядов по 200 человек каждый на армию, которые бы наряду с прикрытием опасных участков удерживали бы от бегства неустойчивые соединения. Учитывая то, что в армии могли насчитываться около 100 тыс. человек, 600 «заградотрядовцев», естественно, никакого глобального влияния на нее оказать не могли. Такая постановка вопроса сама по себе – абсурдна.

А теперь пару слов об НКВД в целом. Нельзя забывать, что именно бойцы Народного комиссариата внутренних дел одними из первых приняли на себя удар нацистов 22 июня 1941 года. Речь идет как о пограничных войсках, так и о конвойных частях, отрядах охраны железнодорожных сооружений и мотострелковых подразделений в населенных пунктах, находившихся в районе границы.

Например, в состав гарнизона знаменитой Брестской крепости входили воины 17-го Краснознаменного Брестского погранотряда и несколько подразделений 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД.

Следует отметить, что подготовлены на начало войны бойцы НКВД были лучше и проявляли большую стойкость, хотя и исполняли несвойственные для себя функции. На одного бойца НКВД в бою приходилось по 5 – 10 ликвидированных нацистов.

Подразделения НКВД использовались также на самых сложных участках в ходе обороны Москвы и Ленинграда. Они же приняли на себя один из первых ударов гитлеровской армады в Сталинграде. В частности, бойцы НКВД обороняли Сталинградский тракторный завод и прикрывали Мамаев курган, а когда одна из ключевых высот города пала, отбили ее у нацистов.

Отдельная армия войск НКВД принимала активное участие в Курской битве. В одних случаях из бывших бойцов наркомата внутренних дел формировали обычные стрелковые дивизии, в других – подразделения, которые занимались охраной тыла и борьбой с разведывательно-диверсионными подразделениями врага. Оскорблять их память могут позволить себе только полные мерзавцы.

Миф 6. «Энкаведисты» из СМЕРШа были палачами собственного народа и мешали сражаться героическим красноармейцам.

Правда:

СМЕРШи были созданы в апреле 1943 года. Целых три: в составе Наркомата Обороны, Военно-морского флота и НКВД. Тот, который мы преимущественно знаем по фильмам и книгам, подчинялся армейскому руководству и к НКВД никакого отношения не имел. «Энкаведешный» же занимался исключительно внутренними вопросами профильного наркомата и практически не соприкасался с армией.

Политической охранкой СМЕРШ не являлся никогда. Это была чистой воды военная контрразведка, искавшая агентов иностранных разведок и ловившая диверсантов. За два года СМЕРШ, будучи крошечной по численности структурой, выявил порядка 40 – 50 тыс. вражеских шпионов, диверсантов и специально подготовленных террористов. При этом он умудрялся внедрять своих сотрудников и агентов во вражеские разведцентры и вести с неприятелем виртуозные радиоигры.

Он полностью обыграл и знаменитый «Абвер», и РСХА, за что был заслуженно признан экспертами самой эффективной спецслужбой Второй мировой войны. Никаких солдат СМЕРШ также пулеметами в бой не гнал, напротив, в случае гибели штатных командиров, офицеры СМЕРШа зачастую лично возглавляли подразделения в критические моменты боя.

Миф 7. Сталин завалил немцев трупами.

Правда:

Естественно, это было не так. И чтобы убедиться в этом, достаточно поднять статистику. Огромные потери СССР приходились преимущественно на мирных жителей – немцы даже не думали соблюдать законы войны и проводили политику целенаправленного геноцида.

Что же касается Красной армии, то ее безвозвратные потери составили около 8,7 млн человек. Нацисты с союзниками потеряли, по официальным данным, порядка 6,5 млн. Цифры – вполне сопоставимые.

Но и это не все. В 1944 – 1945 годах от известной немецкой педантичности не осталось и следа. Часть документов за этот период была утеряна. А зачастую учет потерь просто не велся. Кроме того, гитлеровцы погибали практически только на фронте. В плену умерли по разным причинам лишь 356 тыс. нацистских солдат и офицеров. А вот советских военнопленных в концлагерях немцы уничтожили 2,7 млн.

Получается, что сугубо фронтовые потери СССР за все время войны либо равнялись гитлеровским, либо даже были ниже. Такие вот «мясники» Жуков со Сталиным.

Миф 8. Советские успехи держались только на страхе, на массовых посадках и расстрелах.

Правда:

За годы войны военные трибуналы осудили около 1 млн военнослужащих. Из них, по разным данным, от 130 до 150 тыс. были приговорены к высшей мере наказания. Остальные – преимущественно к службе в штрафных подразделениях. Много это или мало?

В РККА были мобилизованы более 34 млн человек. Таким образом, под судом за 4 года побывали примерно 3% ее личного состава.

Давайте сравним с нашим мирным временем. Население России, включая стариков и детей, составляет сегодня примерно 144,5 млн (примерно в 4 раза больше количества призванных в РККА). В год в РФ выносится 700 – 800 тыс. приговоров по уголовным делам (преступлений регистрируется около 2 млн). Таким образом, за 4 года в РФ при текущем уровне преступности совершили бы 8 млн преступлений и вынесли бы около 3 млн приговоров. Делим на 4 (напоминаю – пропорцию населения современной РФ к численности Красной армии) и получаем: 2 млн преступлений и 750 тыс. приговоров.

Причем, здесь нужно сделать скидку на то, что в армию призывали преимущественно мужчин боеспособного возраста, а в случае с населением современной РФ мы учитывали стариков, женщин и детей, совершающих преступления относительно редко. Выходит, что в Красной армии уровень вынесения приговоров на душу мужского населения был ниже, чем в наше мирное время.

Вывод: разговоры о судебном терроре против красноармейцев – это дурная сказка и не более того.

Миф 9. Украинские националисты массово сражались с гитлеровцами.

Правда:

Данное утверждение является сказкой, резко актуализировавшейся после 2014 года, когда бандеровская идеология стала ведущей на Украине.

С момента прихода нацистов к власти в Германии «Абвер» (а затем – и РСХА) курировали Организацию украинских националистов*. Правда, после гибели лидера ОУН Евгения Коновальца организация раскололась (частично раскол, судя по всему, был спровоцирован аппаратными играми внутри гитлеровских спецслужб).

Лидеры ОУН (м)* и ОУН (б)* Андрей Мельник и Степан Бандера перед началом Великой Отечественной войны являлись агентами-осведомителями «Абвера». Руководство гитлеровской разведки ставило им задачи по созданию «повстанческой армии», которая бы занималась уничтожением поляков и евреев. Все это есть в протоколах допросов руководства «Абвера», вошедших в материалы Нюрнбергского процесса.

На базе ОУН еще до войны при спецподразделении «Абвера» «Бранденбург 800» были созданы два украинских националистических батальона – «Роланд» и «Нахтигаль». Сразу после начала оккупации западных регионов СССР нацистами, на основе ячеек ОУН стали создавать марионеточные органы местного самоуправления и вспомогательной полиции (шуцманшафта).

Проворовавшегося в 1941-ом Степана Бандеру немцы арестовали. Однако его правая рука – Роман Шухевич – был просто переведен из разведки в карательные полицейские подразделения, причем, с сохранением звания и без понижения в должности. Именно украинская вспомогательная полиция выступила основным исполнителем Холокоста на территории Украины (и частично Белоруссии) под руководством немецких айнзацгрупп.

В 1942 – 1943 годах на базе личного состава вспомогательной полиции были сформированы украинские национальные подразделения СС («Галичина» и отдельные полицейские полки), а также – Украинская повстанческая армия**. О сотрудничестве последней с гитлеровскими спецслужбами сохранилась масса свидетельств. А сведений ни об одном бое УПА с нацистами в немецких архивах - нет. Столкновения, если и случались, имели характер мелких грабежей и обычных драк, которые в воюющей армии часто происходят и между «своими». Зато поляков и советских колхозников боевики УПА убивали весьма активно.

В 1944 году Степана Бандеру освободили из заключения (где он находился, кстати, в весьма комфортных условиях – в отдельной двухкомнатной квартире) и снова привлекли к сотрудничеству, на этот раз – сотрудники РСХА. Вот такая вот «война с нацизмом»...

Черных мифов о Великой Отечественной войне, к сожалению, масса. В этот раз мы не стали останавливаться на морально уродливом фильме «Сволочи» и сказках о советских детях-диверсанатах, на знаменитом «Коле из Уренгоя» и его попытках оправдать военных преступников из Вермахта, на «многочисленных» русских коллаборационистских формированиях, которые на поверку оказывались результатом обычных «переименований» всего нескольких подразделений, которые, причем, не всегда даже были русскими. Об этом всем можно написать целую книгу.

Важно помнить о том, что наши деды и прадеды совершили один из величайших подвигов в истории человечества. Несмотря на то, что против СССР было брошено около 75% всей мощи гитлеровской империи, включавшей большую часть Европы, советские солдаты, командиры и полководцы разгромили эту армаду и на несколько десятилетий остановили распространение нацизма в мире.

К сожалению сегодня, в том числе в некоторых бывших советских республиках, коричневая чума поднимает голову, и чтобы не допустить повторения ужасов Второй мировой войны и нацистских преступлений, нам очень важно помнить правду о том, что произошло тогда...

С Днем Великой Победы!

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