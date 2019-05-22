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МВД начало тестировать компактные камеры для распознавания лиц

14:14 22.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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МВД России начало тестировать камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лиц, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Устройство разработала российская компания NtechLab, создавшая алгоритм распознавания лиц FindFace. Представитель компании подтвердил создание подобного гаджета для силовых структур. При этом проведение совместных испытаний с МВД в компании отрицают, утверждая, что проводят тесты с частными охранными компаниями.

Внешне устройство похоже на небольшую рацию. Оно анализирует видеопоток на расстоянии 3,5-4,5 метра и передает полученные сведения на сервер, где лица людей сравнивают с ранее загруженной базой, например, с данными подозреваемых в преступлениях. При совпадении на камеру-регистратор поступает уведомление об этом.

Источник издания в МВД сообщил, что в случае успешных испытаний функцию распознавания лиц добавят в портативные видеорегистраторы, уже используемые полицейскими. В МВД официально это не комментировали.

Темы: Правоохранительные органы в России, МВД России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.05.2019, 15:44
Гость: А Вы Зоя

Точки в слове идиоты написали, потому что не знаете точно что писать, е или и? Простой народ в преступную базу попадает?
22.05.2019, 15:29
Гость: личный опыт

Зоя, изучайте устройство кувалды и качайте свои мышцы.
22.05.2019, 15:24
Гость: Зоя

Как же они простого народа боятся!
Бедные ид..оты.
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