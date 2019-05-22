МВД начало тестировать компактные камеры для распознавания лиц

14:14

МВД России начало тестировать камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лиц, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Устройство разработала российская компания NtechLab, создавшая алгоритм распознавания лиц FindFace. Представитель компании подтвердил создание подобного гаджета для силовых структур. При этом проведение совместных испытаний с МВД в компании отрицают, утверждая, что проводят тесты с частными охранными компаниями.

Внешне устройство похоже на небольшую рацию. Оно анализирует видеопоток на расстоянии 3,5-4,5 метра и передает полученные сведения на сервер, где лица людей сравнивают с ранее загруженной базой, например, с данными подозреваемых в преступлениях. При совпадении на камеру-регистратор поступает уведомление об этом.

Источник издания в МВД сообщил, что в случае успешных испытаний функцию распознавания лиц добавят в портативные видеорегистраторы, уже используемые полицейскими. В МВД официально это не комментировали.