Российский термоядерный реактор запустят в 2020 году

14:08

В журнале «Вопросы атомной науки и техники. Серия "Термоядерный синтез"» опубликована статья, в которой говорится, что запуск российской термоядерной установки токамак Т-15МД запланирован на декабрь 2020 года. Строительство ведет Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

«Программа исследований на токамаке Т-15МД будет нацелена на решение наиболее актуальных проблем ИТЭР, таких как механизм формирования и поддержания транспортных барьеров, стационарная генерация неиндукционного тока, нагрев и удержание горячей плазмы, управление процессами на первой стенке и в диверторе, подавление глобальных неустойчивостей и периодических выбросов энергии на стенку и далее», - пишут авторы статьи.

В 2019-м планируют собрать магнитную систему и вакуумную камеру - ключевые элементы конструкции. При этом в Т-15МД будут отсутствовать сверхпроводящие материалы, а его камере придадут форму, близкую к сферической. Благодаря таким решениям разработка упростится, а затраты снизятся.

Токамак Т-15МД станет первой за последние 20 лет новой термоядерной установкой, построенной в России, и единственной установкой ИТЭР подобного типа такого масштаба, которая будет работать в стране в ближайшие 10-15 лет.

На ней начнут проводить эксперименты, результаты которых пригодятся для проекта международного термоядерного энергетического реактора ИТЭР, строящегося во Франции, сообщает Naked-science.

Над проектом токамака Т-15МД совместно работают Курчатовский институт и Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова. Авторы надеются, что исследования на установке Т-15МД обеспечат подготовку научных и инженерных кадров для эксплуатации токамака ИТЭР и реализации в России проектов по созданию термоядерных реакторов и перспективных гибридных систем на основе токамаков.