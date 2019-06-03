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Российский термоядерный реактор запустят в 2020 году

14:08 3.06.2019
Токамак
Токамак. Фото с сайта cea.fr
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В журнале «Вопросы атомной науки и техники. Серия "Термоядерный синтез"» опубликована статья, в которой говорится, что запуск российской термоядерной установки токамак Т-15МД запланирован на декабрь 2020 года. Строительство ведет Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

«Программа исследований на токамаке Т-15МД будет нацелена на решение наиболее актуальных проблем ИТЭР, таких как механизм формирования и поддержания транспортных барьеров, стационарная генерация неиндукционного тока, нагрев и удержание горячей плазмы, управление процессами на первой стенке и в диверторе, подавление глобальных неустойчивостей и периодических выбросов энергии на стенку и далее», - пишут авторы статьи.

В 2019-м планируют собрать магнитную систему и вакуумную камеру - ключевые элементы конструкции. При этом в Т-15МД будут отсутствовать сверхпроводящие материалы, а его камере придадут форму, близкую к сферической. Благодаря таким решениям разработка упростится, а затраты снизятся.

Токамак Т-15МД станет первой за последние 20 лет новой термоядерной установкой, построенной в России, и единственной установкой ИТЭР подобного типа такого масштаба, которая будет работать в стране в ближайшие 10-15 лет.

На ней начнут проводить эксперименты, результаты которых пригодятся для проекта международного термоядерного энергетического реактора ИТЭР, строящегося во Франции, сообщает Naked-science.

Над проектом токамака Т-15МД совместно работают Курчатовский институт и Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова. Авторы надеются, что исследования на установке Т-15МД обеспечат подготовку научных и инженерных кадров для эксплуатации токамака ИТЭР и реализации в России проектов по созданию термоядерных реакторов и перспективных гибридных систем на основе токамаков.

Темы: Исследования, Наука и инновации в России
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Комментарии читателей
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03.06.2019, 20:29
Гость: ну да-ну да

Пока ещё не поднимал обоснованность зависимости Эйншейна связи массы с энергией. Так что мимо, да и не видел серьёзных опровержений этой зависимости. В атомной энергетике зависимость работает не плохо. Проблема не в ней.
Выше также поднял вопрос о том что нужно знать чтобы ответить на вопрос и подозреваю в курчатовском на эти вопросы ответить не в состоянии, не смотря на массу угробленных средств и десятилетий работы.
03.06.2019, 20:22
Гость: как надо решать вопрос

1)Нужен график зависимости энергии уходящей на разогрев плазмы и её удержание от массы вещества.
2)Нужна ожидаемая выделяемая мощность от массы вещества. Тут основная проблема в оценке эффективности используемого топлива, а также нужен КПД преобразования выделяемой энергии в полезную. Последнее думаю самое простое с уч1том опыта эксплуатации атомных станций.
Подозреваю, что ни на первое, ни на второе ответить в курчатовском не могут толком, не смотря на десятилетия работы и массы расходуемых средств. Т.е. их исследования - пустой звук раз не могут ответить на главный вопрос - что нужно сделать чтобы количество выделяемой энергии превысило затраты.
03.06.2019, 18:28
Гость: Свидетель

Обоснованно написано. Совершенно ясно, что не будет термоядерного реактора ни к 2020, ни к 2050. Мошенники .. бабло, поездки, статус и звания им нужны. И они знают, что они мошенники.
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