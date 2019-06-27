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Появились данные о российском самолете с увеличенной дальностью полета

19:07 27.06.2019

В рамках госконтракта с Минпромторгом России специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) разработали концепт перспективного гражданского воздушного судна увеличенной дальности и скорости полета.


Фото с сайта tsagi.ru

Летательный аппарат может быть использован для пассажирских и иных перевозок на расстояния до 9000 километров.

В ЦАГИ была спроектирована тематическая модель с типовым фюзеляжем круглого сечения. На ней будут испытываться различные варианты крыльев.

На первом этапе испытывались два вида крыльев: первое со стреловидностью 30°, рассчитанное на крейсерское число М = 0,83-0,84, второе - с чуть большей стреловидностью - на крейсерское число М = 0,84–0,85.


Фото с сайта tsagi.ru

Эксперименты, прошедшие в трансзвуковой аэродинамической трубе, подтвердили предварительные расчетные оценки. Это позволяет рекомендовать спроектированную компоновку для дальнейших проработок в отечественных конструкторских бюро.

Следующая серия испытаний запланирована на конец 2019 года.

Темы: Технологии и решения, Авиастроение
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Комментарии читателей
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27.06.2019, 23:09
Гость: Обещалкин

Еще рывок и скоро начнем вырываться вперед.
27.06.2019, 22:24
Гость: вот это рывок!

Появились данные о беспрецедентном росте экономики в России. Скоро полетим на Луну!
27.06.2019, 22:21
Гость: представитель от народа

Сурковская пропаганда считает всех дураками.
Все комментарии (13)
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