Появились данные о российском самолете с увеличенной дальностью полета

19:07

В рамках госконтракта с Минпромторгом России специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) разработали концепт перспективного гражданского воздушного судна увеличенной дальности и скорости полета.



Фото с сайта tsagi.ru

Летательный аппарат может быть использован для пассажирских и иных перевозок на расстояния до 9000 километров.

В ЦАГИ была спроектирована тематическая модель с типовым фюзеляжем круглого сечения. На ней будут испытываться различные варианты крыльев.

На первом этапе испытывались два вида крыльев: первое со стреловидностью 30°, рассчитанное на крейсерское число М = 0,83-0,84, второе - с чуть большей стреловидностью - на крейсерское число М = 0,84–0,85.



Фото с сайта tsagi.ru

Эксперименты, прошедшие в трансзвуковой аэродинамической трубе, подтвердили предварительные расчетные оценки. Это позволяет рекомендовать спроектированную компоновку для дальнейших проработок в отечественных конструкторских бюро.

Следующая серия испытаний запланирована на конец 2019 года.