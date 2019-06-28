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Производителей смартфонов хотят обязать устанавливать российские приложения

11:26 28.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в РФ смартфоны и планшеты.

Министерство разработало проект поправок в закон о связи на эту тему, передают «Ведомости». Поправки во многом повторяют проект, представленный в начале года ФАС. 

Чиновники предлагают обязать производителей поставлять в Россию смартфоны и другие абонентские устройства с уже установленными приложениями от отечественных разработчиков (например, карты от «Яндекса», «ВКонтакте», антивирусное ПО от «Лаборатории Касперского»).

Сейчас на продаваемых смартфонах уже предустановлен софт – в первую очередь это приложения от разработчика операционной системы. Например, карты от Google (разработчик Android) или от Apple (разработчик iOS).

Производители также включают в эти пакеты собственные приложения. Например, у Huawei это, в том числе, медицинское приложение HiCare. Отечественные приложения могут попасть в новые смартфоны только на коммерческих условиях и это касается только телефонов на базе Android, Apple чужой софт на свою технику не предустанавливает.

В законопроекте Минкомсвязи не уточняется, сколько российских приложений должны будут установить производители. Это определит правительство: оно сформирует перечень оборудования, где должны быть предустановлены приложения, и список типов софта, подлежащего обязательной установке.

«Попытка государства жестко контролировать крайне конкурентный рынок приложений – исключительная ситуация, такого мирового опыта нет», – заявил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

По его словам, чиновники настаивают не только на предустановке отечественного ПО, они также обязывают производителя дать пользователю возможность удалять любые приложения со своего смартфона. Причём удалённые приложения запрещено восстанавливать автоматически даже при возврате телефона к заводским настройкам, отмечает Гуськов.

«Эти требования технически нереализуемы многими производителями и могут привести к уходу с легального российского рынка в России ряда крупных производителей. В результате начнут расти серые продажи техники таких производителей, где в любом случае не будет предустановленных российских приложений», - сказал Гуськов.

По мнению представителя ассоциации, пострадают отечественные разработчики, чей бизнес построен на мобильных приложениях, например, российского AppStore, сообщает «Право.ру».

Гуськов также считает, что конкуренция разработчиков за конечного пользователя заменится конкуренцией за попадание в список правительства для обязательной предустановки, что «неизбежно увеличит коррупционную составляющую».

«Все это приведет к тому, что вместо активно развивающегося рынка приложений мы получим стагнирующее гетто отечественного ПО», - прогнозирует Гуськов. 

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Законотворческая деятельность в России, Смартфоны и коммуникаторы, Софт и разработка новых программ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
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Комментарии читателей
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28.06.2019, 17:04
Гость: Слава КПСС!

Твои комментарии одинакового содержания подходят к каждой второй теме. Ты ленивый.
28.06.2019, 16:19
Гость: Все приложения изначально находятся в блоке питания

Все приложения легко удаляются при подключении смартфона к розетке без блока питания. После этого блок питания становится ненужным и его можно продать.
28.06.2019, 14:26
Гость: gvozd

обязывают производителя дать пользователю возможность удалять любые приложения со СВОЕГО смартфона. Причём удалённые приложения запрещено восстанавливать автоматически..
Эти требования технически нереализуемы..
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Врет гуськов.
все технически как раз реализуемо.
когда смартфоны начинались, я помню долго не мог понять почему я не могу на Моем телефоне, за который я отдал бешенные бабки - поставить программы которые считаю нужным и удалить ненужный мусор.
в конце концов выяснилось, как обычно этот мрак пришел из педостана.
в сша Законом было Запрещено пользователю удалять программы и Менять настройки на мобильных устройствах - нарушение соглашения о сервисе.. за это полагался внушительный штраф, вплоть до тюремного заключения.
компании разработали специальную технологию которая запрещает вам получить контроль над вашим устройством.
это так же как если майкрософт имеел бы административные права на вашем ноутбуке, а вам кукиш.. - при этом вы платите за это безобразие.
слава Богу, есть хакеры...
так что рф Снова Копирует законы сша... почему то всегда Худшие.
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