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Законопроект о цифровом профиле гражданина одобрен правительством

18:51 28.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Российский кабмин поддержал законопроекты об электронной подписи и создании цифрового профиля гражданина. Оба документа вносит в Госдуму сенатор Андрей Турчак.

Законопроект об уточнении правовых норм для создания цифрового профиля гражданина дает определение ряду понятий, формирует правовую основу создания институтов цифрового профиля граждан и юридических лиц, говорится в заключении правительства.

Он позволит создать условия для развития сферы электронных услуг, торговли и других сделок в электронной форме, а также введения электронного удостоверения личности.

Кабмин поддержал и другой проект Турчака – о функционировании электронной подписи. Документ закрепляет регулирование процедур достоверности идентификации лица с использованием электронного сервиса.

Для этого будут созданы аккредитованные удостоверяющие центры, которые наделят полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию им электронных документов по поручению владельца квалифицированного сертификата (технология «облачной электронной подписи»), сообщает «Право.ру».

Для них устанавливается высокий порог собственного капитала, а также страховой ответственности деятельности, сокращается срок аккредитации.

Кроме того, документ предусматривает появление доверенных третьих сторон – федеральных органов и организаций, уполномоченных проверять электронные подписи в электронных документах и документально подтверждать результаты такой проверки.

Цифровой профиль гражданина – это система, где будет храниться информация о гражданине в виде ссылок на юридически значимые записи в информационных системах госорганов и организаций.

Основной платформой для идентификации в «цифровом профиле» является Единая система идентификации и аутентификации, на базе которой работает, например, портал «Госуслуги». Полноценно работать цифровой профиль должен начать в конце 2020 года.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Информационные технологии (IT)
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Комментарии читателей
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28.06.2019, 21:01
Гость: ВВВ

Это какой но "навязанной услугой" попахивает, типа счётчиков на воду и газ. А если учесть, что она ещё и не нужна, то и вовсе на вымогательство смахивает.
28.06.2019, 20:36
Гость: ну Вот

..Для этого будут созданы аккредитованные удостоверяющие центры, которые наделят полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию им электронных документов..
* Еще одна пустая гос.кормушка прорисовывается, с вкусными штатами-з/платами-преференциями и пр. с пр.-для Своих.
28.06.2019, 19:36
Гость: gvozd

Любой сбор и хранение Персональной имформации должен быть Уголовно наказуемым.
это единственная гарнтия неприкосновенности частной жизни.
которая на словах декларируется в конституции рф декларации оон.
впервые закон об обязательном цифровом профиле был выдвинут цру в середине 80х.
они это называли законом о тотальной осведомленности.
одако даже для психопатов конгресса педостана Тогда, законопроект был откровенной дорогой к фашизму и конгресс зарубил закон.
и вот.. теперь, агенты цру в москве проталкивают старую индею..
я не надеюсь на штампующую думу рф... она проштмповыввает любой бред от мирового правительсрва.
я надеюсь на русское раздолбайство в котором утонет этот чудовищный закон.
наше раздолбайство, единственная защита от этого американского мрака.
а депутата - гнать взашей из госдумы.
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