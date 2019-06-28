Законопроект о цифровом профиле гражданина одобрен правительством

18:51

Российский кабмин поддержал законопроекты об электронной подписи и создании цифрового профиля гражданина. Оба документа вносит в Госдуму сенатор Андрей Турчак.

Законопроект об уточнении правовых норм для создания цифрового профиля гражданина дает определение ряду понятий, формирует правовую основу создания институтов цифрового профиля граждан и юридических лиц, говорится в заключении правительства.

Он позволит создать условия для развития сферы электронных услуг, торговли и других сделок в электронной форме, а также введения электронного удостоверения личности.

Кабмин поддержал и другой проект Турчака – о функционировании электронной подписи. Документ закрепляет регулирование процедур достоверности идентификации лица с использованием электронного сервиса.

Для этого будут созданы аккредитованные удостоверяющие центры, которые наделят полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию им электронных документов по поручению владельца квалифицированного сертификата (технология «облачной электронной подписи»), сообщает «Право.ру».

Для них устанавливается высокий порог собственного капитала, а также страховой ответственности деятельности, сокращается срок аккредитации.

Кроме того, документ предусматривает появление доверенных третьих сторон – федеральных органов и организаций, уполномоченных проверять электронные подписи в электронных документах и документально подтверждать результаты такой проверки.

Цифровой профиль гражданина – это система, где будет храниться информация о гражданине в виде ссылок на юридически значимые записи в информационных системах госорганов и организаций.

Основной платформой для идентификации в «цифровом профиле» является Единая система идентификации и аутентификации, на базе которой работает, например, портал «Госуслуги». Полноценно работать цифровой профиль должен начать в конце 2020 года.