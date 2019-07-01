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Появилось видео столкновения нового боевого корабля ВМС США с другим судном

13:42 1.07.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Во время визита в Канаду, введенный в состав флота в 2019 году корабль USS Billings столкнулся с другим судном.

Сообщается, что инцидент произошел в конце июня в гавани Монреаля сразу после буксировки боевого корабля. По неназванным причинам USS Billings потерял управление и врезался в борт пришвартовавшегося неподалеку грузового судна Rosaire Desgagnes.

Напомним, USS Billings относится к литоральным боевым кораблям (Littoral Combat Ship, LCS), которые действуют в прибрежных районах и обеспечивают безопасность судоходства у побережья США, а также в других стратегически важных регионах.

В настоящее время флот США имеет два типа LCS с существенными отличиями - Freedom и Independence.

Темы: США, Видео ролики
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