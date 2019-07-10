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Немецкий журналист призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой

09:10 10.07.2019
Звонница на Прохоровском поле
Фото с сайта imena.onf.ru
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Журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года.

В своем материале журналист утверждает, что в этом районе не было крупного сражения, и, соответственно, Красная армия не одержала победу в нем.

В качестве доказательств автор приводит изыскания немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли. Последний обнаружил в одном из американских архивов аэрофотосъемку поля боя под Прохоровкой, сделанную немецкой авиацией.

"На самом деле 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной Армии и 5 у вермахта. При этом действия советских войск в этом сражении автор статьи называет "атакой камикадзе", заявляя, что советские танки "столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС", - в частности, говорится в статье

Бой под Прохоровкой — противостояние между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Оно произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта.

Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля: немцы не смогли захватить Прохоровку, прорвать оборону Красной армии и выйти на оперативный простор, а советские войска не справились с задачей окружить группировку противника.

Оценки боевых потерь сильно различаются. По данным ведущего научного сотрудника Военной академии Генштаба ВС России научно-исследовательского института военной истории Валерия Маковского, из 670 танков и самоходных артиллерийских установок Красной армии, принимавших участие в контрударе под Прохоровкой, было потеряно 470 единиц бронетехники. Немцы недосчитались 50 из 490.

Согласно исследованиям, ссылающимся на данные немецкого федерального Военного архива, общие потери 2-го танкового корпуса СС, участвовавшего в сражении, составили 80 боевых машин.

В память о погибших под Прохоровкой к 50-летию Победы в 1995 году на месте сражения был открыт Памятник — Звонница, а также храм Святых Апостолов Петра и Павла, объединенные в музей-заповедник.

Темы: История Великой Отечественной войны, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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10.07.2019, 11:50
Гость: Carlos

Не в иностранцах дело. Не уничтожили после войны всех пособников оккупантов. Эту тему не немцы подняли, а "наши" русишлибер......
10.07.2019, 11:46
Гость: продлили секретность еще на 30 лет

Вот вот про секретность. НАПРИМЕР, зачем
Британия засекретила ЗАЧЕМ Гесс летал в Британию и почему она об этом молчит столько лет?И как тайна смерти Рудольфа Гесса непосредственно связана с тайной его полёта в мае 1941 года в Великобританию

Пока Рудольф Гесс сидел в супернадёжной тюрьме Шпандау в Берлине По решению Нюрнбергского трибунала, Лондону разоблачение не грозило.
Однако ,незадолго до "самоубийства" Гесса, М.Горбачёв стал высказыватся за освобождение престарелого Гесса по гуманитарным соображениям. Гесс сообщил сыну, что не собирается молчать, если выйдет на свободу. Признание Гесса могло не просто изменить общепринятые представления о роли Британии во Второй мировой войне, но и нанести непоправимый ущерб имиджу Англии. Гесс понимал это и говорил сыну, что теперь его жизни реально угрожает опасность.
Охрану Гесса несли по очереди военные армий-союзников: США, Франции, СССР и Великобритании. Август 87-го был английским

британцы, которые отвечали за охрану тюрьмы, решили избежать разоблачений самым для них простым путём — ликвидировать источник информации. Что и было сделано: инсценировано самоубийство, уничтожены улики, сделана фиктивная посмертная экспертиза.

Через два часа тюрьму Шпандау разрушили бульдозерами, а то место, где она стояла, закатали асфальтом.
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вот и вся секретность
10.07.2019, 11:45
Гость: Путник

Потери советских войск в танках были больше, почти в 2 раза. Но, ведь победили! Вечная память павшим! Со стороны немцев участвовало значительное количество тигров, у наших Т-34 в основном модификации Т-34-76. Тигр легко пробивал броню Т-34 с 2000 м, Т-34 с 800 метров. Тем не менее, потери бронетехники немцев оказались не восполнимыми. Тут есть пост о талантах полководцев. Талантливые французские полководцы построили "Линию Мажино". Немцы обошли ее через Бельгию и раскатали с тыла. Фрэнки решили, что лучше быть союзниками гитлера, чем мертвыми. Не все, правда. После Курской битвы вопрос о победителе в войне уже не стоял. ЭТО БЫЛ СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ!
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