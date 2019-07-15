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Британцы показали работу инновационного шлема для летчика-истребителя

18:43 15.07.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Британская оборонная компания BAE Systems представила видео, в котором показала и рассказала о работе новейшего шлема Striker II HMD.

Изделие базируется на уже хорошо зарекомендовавшем себя шлеме Striker HMD, имеющем многолетний опыт боевых испытаний на самолетах Typhoon и Gripen.

Благодаря новым технологиям летчики имеют прибор ночного видения нового поколения, объемный звук и систему слежения за целями в рамках одного комплекса.

Набор камер позволяет пилоту смотреть «сквозь» собственный самолет. Все это может дать решающее преимущество в воздушном бою и в целом делает выполнение боевых миссий менее сложной задачей, сообщает Naked-science.ru.

При этом Striker II HMD имеет относительно небольшую - на фоне ближайших аналогов - массу, что делает его применение более комфортным для летчика.

Темы: Видео ролики, Военные технологии
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Комментарии читателей
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15.07.2019, 19:47
Гость: Ян

Бриты собрались в в видеоиграх побеждать?))Дети.
15.07.2019, 19:36
Гость: World

Хорошая технология, великолепная.
Как будто сам летишь а не самолет.
Повернув голову или посмотрев - не увидишь рамок, стенок "помещения или кабины" не надо выдумывать и что то переключать. Как будто сам в небе. Классно!
Значит следует ожидать подобной технологии вирт. реальности в продаже как потребительского а не только военного применения.
На сегодняшний день - это далеко не то.. как разница между телегой и автомобилем.
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