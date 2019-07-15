Британцы показали работу инновационного шлема для летчика-истребителя

18:43

Стоп-кадр из видео в YouTube

Британская оборонная компания BAE Systems представила видео, в котором показала и рассказала о работе новейшего шлема Striker II HMD.

Изделие базируется на уже хорошо зарекомендовавшем себя шлеме Striker HMD, имеющем многолетний опыт боевых испытаний на самолетах Typhoon и Gripen.

Благодаря новым технологиям летчики имеют прибор ночного видения нового поколения, объемный звук и систему слежения за целями в рамках одного комплекса.

Набор камер позволяет пилоту смотреть «сквозь» собственный самолет. Все это может дать решающее преимущество в воздушном бою и в целом делает выполнение боевых миссий менее сложной задачей, сообщает Naked-science.ru.

При этом Striker II HMD имеет относительно небольшую - на фоне ближайших аналогов - массу, что делает его применение более комфортным для летчика.