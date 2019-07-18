]]>
]]>
Главная Наука и техника Технологии

Илон Маск представил технологию вживления в мозг нитей для подключения к компьютеру

11:51 18.07.2019

Разработка уже прошла испытания на грызунах


Фото с сайта pixabay.com

Neuralink - нейротехнологический стартап предпринимателя Илона Маска, об основании которого впервые стало известно в 2017 году. Цель компании - разработка и производство устройств, помогающих связывать и передавать информацию между компьютером и человеком.

«Это может прозвучать довольно странно, но в итоге мы достигнем симбиоза с искусственным интеллектом. Это не будет обязательной функцией, но вы сможете ее выбрать, если захотите», - заявил Маск на пресс-конференции, которая состоялась вечером во вторник в Сан-Франциско. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

На презентации стартап представил технологию, позволяющую считывать информацию из мозга. В ее основе - шесть нитей толщиной в четыре-шесть микрометров каждая с десятками электродов.

Специальное устройство, похожее на швейную машинку и использующее высококачественную оптику, способно автоматически вживлять нити за одну минуту, не затрагивая при этом кровеносных сосудов.


Машинка, выживляющая нити. Фото: Neuralink

Как сообщили представители Neuralink, уже проведено около 20 операций на грызунах и в 87 процентах случаев робот успешно вживил в их мозг нити-имплантаты.

Во время недавнего эксперимента в лаборатории в Сан-Франциско нить, вживленную в мозг грызуна, подключили к USB и смогли передать информацию из ее головного мозга компьютеру. При этом программное обеспечение - чип - записывало и анализировало мозговую активность подопытного животного, измеряя силу мозговых волн. Объем полученных данных в десять раз превысил количество информации, которое могут собрать современные датчики, подчеркнули разработчики.


Мышь с чипом. Фото: Neuralink

По слухам, стартап сейчас тестирует свою технологию на приматах, и недавно Илон Маск подтвердил эту информацию. Он также отметил, что первые тесты были успешными.

Что касается применения технологии на людях, то, по задумке разработчиков, устройство с аккумулятором, которое будет передавать данные на компьютер по беспроводной сети, планируют располагать за ухом.

Предварительно в черепе будут просверливать четыре отверстия диаметром в восемь миллиметров, затем в разные части мозга вживят нити. По словам специалистов, первые операции будут проводить под общим наркозом, а впоследствии для установки чипа могут использовать лазер. Самим устройством можно будет управлять с помощью смартфона.

Цель разработки - чтобы у парализованных людей появилась возможность буквально силой мысли набирать текстовое сообщение или электронное письмо со скоростью 40 слов в минуту, перемещать курсор по экрану и тем самым просматривать веб-страницы.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Руководство компании также сообщило, что Neuralink собирается отправить запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы получить разрешение на проведение клинических испытаний новой технологии на людях. К тестам могут приступить уже в следующем году, но до коммерческого применения, конечно, еще далеко.

Как настаивают эксперты, вживление электрических проводов и других устройств в человеческий мозг требует высокой точности и аккуратности, поскольку орган отрицательно реагирует на чужеродные элементы, образуя рубцовую ткань вокруг проводов и тем самым портя их. Так что Neuralink еще предстоит доказать безопасность и полезность своей разработки.

Темы: Высокие технологии в мире, Наука и технологии, Новые технологии, Технологии и решения
Источник: Naked-science.ru
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.07.2019, 21:19
Гость: Сердечник

а что машины и ракеты уже загнулись, чего он распыляется так
18.07.2019, 20:40
Гость: World

фигня это все.
Только если сам человек захочет стать таким. С подключением
Я не думаю что насильно будут вживлять - даже если толщина нити как описано нами
Единственно что по медицине - когда жизнь или смерть по преступникам и специфически будут принудительно. И всё.
Кроме конечно тех кто предпочтет сугубо добровольно с оговоренными условиями - - расписка, в здравом уме - справка , содержание тела . И надежная оплата всего этого из кармана самого добровольца.
18.07.2019, 18:28
Гость: Гость

Изобретатель прививок первую прививку испытывал на себе.
Все комментарии (19)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.