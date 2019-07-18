Илон Маск представил технологию вживления в мозг нитей для подключения к компьютеру

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Разработка уже прошла испытания на грызунах



Фото с сайта pixabay.com

Neuralink - нейротехнологический стартап предпринимателя Илона Маска, об основании которого впервые стало известно в 2017 году. Цель компании - разработка и производство устройств, помогающих связывать и передавать информацию между компьютером и человеком.

«Это может прозвучать довольно странно, но в итоге мы достигнем симбиоза с искусственным интеллектом. Это не будет обязательной функцией, но вы сможете ее выбрать, если захотите», - заявил Маск на пресс-конференции, которая состоялась вечером во вторник в Сан-Франциско. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

На презентации стартап представил технологию, позволяющую считывать информацию из мозга. В ее основе - шесть нитей толщиной в четыре-шесть микрометров каждая с десятками электродов.

Специальное устройство, похожее на швейную машинку и использующее высококачественную оптику, способно автоматически вживлять нити за одну минуту, не затрагивая при этом кровеносных сосудов.



Машинка, выживляющая нити. Фото: Neuralink

Как сообщили представители Neuralink, уже проведено около 20 операций на грызунах и в 87 процентах случаев робот успешно вживил в их мозг нити-имплантаты.

Во время недавнего эксперимента в лаборатории в Сан-Франциско нить, вживленную в мозг грызуна, подключили к USB и смогли передать информацию из ее головного мозга компьютеру. При этом программное обеспечение - чип - записывало и анализировало мозговую активность подопытного животного, измеряя силу мозговых волн. Объем полученных данных в десять раз превысил количество информации, которое могут собрать современные датчики, подчеркнули разработчики.



Мышь с чипом. Фото: Neuralink

По слухам, стартап сейчас тестирует свою технологию на приматах, и недавно Илон Маск подтвердил эту информацию. Он также отметил, что первые тесты были успешными.

Что касается применения технологии на людях, то, по задумке разработчиков, устройство с аккумулятором, которое будет передавать данные на компьютер по беспроводной сети, планируют располагать за ухом.

Предварительно в черепе будут просверливать четыре отверстия диаметром в восемь миллиметров, затем в разные части мозга вживят нити. По словам специалистов, первые операции будут проводить под общим наркозом, а впоследствии для установки чипа могут использовать лазер. Самим устройством можно будет управлять с помощью смартфона.

Цель разработки - чтобы у парализованных людей появилась возможность буквально силой мысли набирать текстовое сообщение или электронное письмо со скоростью 40 слов в минуту, перемещать курсор по экрану и тем самым просматривать веб-страницы.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Руководство компании также сообщило, что Neuralink собирается отправить запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы получить разрешение на проведение клинических испытаний новой технологии на людях. К тестам могут приступить уже в следующем году, но до коммерческого применения, конечно, еще далеко.

Как настаивают эксперты, вживление электрических проводов и других устройств в человеческий мозг требует высокой точности и аккуратности, поскольку орган отрицательно реагирует на чужеродные элементы, образуя рубцовую ткань вокруг проводов и тем самым портя их. Так что Neuralink еще предстоит доказать безопасность и полезность своей разработки.