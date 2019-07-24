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На видео показали перспективный перехватчик для защиты кораблей США

11:15 24.07.2019

Корпорация Raytheon опубликовала видео, на котором демонстрируется работа системы MAD-FIRES (Multi Azimuth Defense Fast Intercept Round Engagement System), предназначенной для борьбы с противокорабельными ракетами.


Стоп-кадр из видео в YouTube

MAD-FIRES представляет собой корректируемый артиллерийский снаряд, разработка которого ведется по заказу агентства DARPA.

По информации Naked-science, одним из требований Пентагона является то, что боеприпасы MAD-FIRES должны быть пригодны для стрельбы из орудий калибра от 20 до 40 миллиметров, что позволит удешевить комплекс и поспособствует большей унификации.

Темы: США, Военные технологии
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Комментарии читателей
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24.07.2019, 16:55
Гость: ABCD

Во первых, одна артиллерийская установка на корабле (пусть и скорострельная) не способна выпустить рой противоракет, максимум 25..30 выстрелов в минуту. Плюс- ограниченный боезапас, который можно расстрелять на ракеты приманки а за ними уже прилетит реальная ПКР и не одна.
Во вторых, сбить артиллерийский снаряд или тем более ракету "град" не проблема. Ещё в СССР существовал активный комплекс защиты танков "Арена" который был способен распознать пуск РПГ, ракеты или снаряда по танку даже с дистанции 25 метров и успеть на это среагировать.
Ракета "града" летит по баллистической траектории не меняя курса и с неизменной скоростью. Её легко просчитать на всём протяжении полёта.
И сбить не проблема. А вот если ракета начнёт маневрировать то тут уже сложнее. Непредсказуемое маневрирование заставляет бортовые ЭВМ врага постоянно просчитывать новые варианты траектории цели, на это уходят драгоценные секунды.
Если по "железному куполу" в исраиле лупанут дивизионом "града" то тут никакое ПРО не поможет. Куча целей и ограниченный запас противоракет. Это называется избыточная атака которая просто ставит ПВО в ступор.
24.07.2019, 16:28
Гость: ВВВ

Это каким же идиотами надо быть, чтоб на такую фуйню триллионы тратить. Неужто в детстве в компьютер не наигрались?
24.07.2019, 15:52
Гость: blog2038,.

Чем хороша гиперзвуковая ракета - она сама прилетит к месту встречи с до-гиперзвуковым снарядом и прилетит очень быстро.
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