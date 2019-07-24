На видео показали перспективный перехватчик для защиты кораблей США

11:15

Корпорация Raytheon опубликовала видео, на котором демонстрируется работа системы MAD-FIRES (Multi Azimuth Defense Fast Intercept Round Engagement System), предназначенной для борьбы с противокорабельными ракетами.



Стоп-кадр из видео в YouTube

MAD-FIRES представляет собой корректируемый артиллерийский снаряд, разработка которого ведется по заказу агентства DARPA.

По информации Naked-science, одним из требований Пентагона является то, что боеприпасы MAD-FIRES должны быть пригодны для стрельбы из орудий калибра от 20 до 40 миллиметров, что позволит удешевить комплекс и поспособствует большей унификации.