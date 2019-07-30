Чем «RGB» отличается от «CMYK» — и почему в полиграфии требуют макеты в CMYK?

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Чаще всего, при печати используют 4 основных цвета: голубой, пурпурный, желтый и черный

Чтобы более детально разобраться в вопросе мы обратились за помощью и комментариями к компании Копицентр (https://copy.spb.ru/), которая профессионально работает в сфере печати.

Нам подтвердили, что отправляя макет в полиграфию, вас, скорее всего, попросят предоставить файл в такой цветовой модели как CMYK (если вы, конечно, не закажете услугу по разработке дизайна).

Но помимо этой цветовой схемы есть еще RGB и HSB. Почему же именно CMYK? — давайте для начала рассмотрим каждую из них детально.

Виды цветовых моделей

Что такое цветовая модель? Это вариант изображения цвета в графическом пространстве. Данный термин подразумевает собой представление цветов в форме знаков, которые называют цветовым компонентом. Все эти знания применяются в графическом дизайне.

Что такое RGB

РГБ применяют для вывода картинки на любую электронику. Она владеет огромным диапазоном красок, что позволяет достигнуть более 15 млн. оттенков, путем совмещения трех цветов. Эта аббревиатура состоит из заглавных букв названий цветов, находящихся в ее основе: Red (красный), Green (зелёный), Blue (синий).

Цветовая модель RGB подразумевает, что вся гамма формируется из светоточек. Это значит, что на бумаге нельзя представить свет, так как она его поглощает, поэтому оттенки получают путем добавления главных цветов к черной или тусклой поверхности.

Что такое CMY(K)

Для простой печати применяют именно эту модель, и, сравнивая ее с RGB, становится понятно, что она имеет не такой широкий цветовой диапазон. В основе CMYK стоят четыре цвета: голубой, пурпурный, желтый и черный, а оттенки получают в следствии вычитания цветов из белого. Изначально в этой модели было только три цвета, а темные тона получали методом смешивания всех трех, но черный цвет не был достаточно насыщенным, а бумага очень быстро увлажнялась, что делало рисунок не четким. Поэтому в CMY добавили еще одну K, которая и обозначает черный цвет.

Что такое HSB?

В переводе HSB означает сокращение слов Hue, Saturation, Brightness — тон, насыщенность, яркость. Эта модель базирована на RGB, но у неё совсем другое положение в системе: любой оттенок получается путем прибавления к главному цвету черной или белой краски, при этом тон — основной цвет, насыщенность — наложение белого, а яркость — добавление черного. HSB чаще всего используется опытными мастерами и применяется для настройки палитры цвета и получения необыкновенных тонов

Главное отличие CMYK от RGB

Обе модели CMYK и RGB являются важнейшими для работы с текстовыми изображениями. Помимо принципа работы, разница между ними в том, что, говоря простым языком, RGB — это картинка на экране, а CMYK — вывод этой картинки на бумагу. Именно поэтому, разрабатывая дизайн сувенирной продукции, которая будет отправлена на печать — сразу оговорите с непосредственным исполнителем, что вам нужен именно CMYK.