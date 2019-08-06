Сравнение винтовых и поршневых компрессоров

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Компрессор — техническое приспособление, предназначенное для создания мощного напора воздуха

Казалось бы, его функция более чем проста, и все агрегаты работают по одному и тому же принципу. На самом деле существует большое количество типов компрессоров, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Поршневые компрессоры пользуются сегодня наибольшей популярностью. Данная технология создана очень давно и считается одной из самых надежных. Во времена СССР они были редкостью, но сейчас активно распространяются на постсоветском пространстве.

В этом материале мы сравним основные характеристики нагнетателей данных типов. Предоставленная информация поможет вам сделать правильный выбор.

Устройство и принцип работы поршневых и винтовых моделей

Поршневые аппараты имеют крайне простую конструкцию. Она включает в себя цилиндр, поршень и пару клапанов – всасывательный и нагнетательный. Шатун, имеющий соединение с валом, передает ограниченные движения на поршень через компрессорную камеру сжатия. Во время этого процесса давление воздуха увеличивается, что приводит к открытию клапана. Цикличные движения поршня удерживают давление на необходимом уровне, что обеспечивает бесперебойную работу системы.

Винтовые установки, соответственно, имеют в своей конструкции винтовой блок. Это один из главных элементов агрегата. Данный блок состоит из двух роторов. Один из них выполнен в выпуклой форме, другой – в вогнутой. Работают эти компрессоры следующим образом: благодаря приводной системе мотор активизирует винтовую пару, в которую уже позже досылается очищенный воздух. Далее к этому воздуху примешивается смазочный материал, в результате чего между парой роторов формируется масляный клин. Роторы, постоянной двигаясь, делают зазор между собой и мотором плотнее, что эффективно повышает воздушное давление. Сжатый воздух очищается от остатков масла и выдается в таком виде наружу.

Сравнение по основным критериям

- Экономность. По цене поршневые воздушные компрессоры имеют преимущество –они стоят значительно дешевле. Однако приобретение винтовой модели достаточно быстро окупается, так как они потребляют ощутимо меньше электроэнергии. Особенно это актуально для адаптивных моделей, которые могут изменять частоту работы мотора, учитывая имеющуюся нагрузку. Таким образом, компрессор с винтовым блоком – более предпочтительный вариант для интенсивного использования. Если вы планируете эпизодически применять оборудование, можете остановиться на варианте с поршнем.

- Монтаж. Винтовые нагнетатели не требуют специальной установки. Они оснащаются опорами, сделанными из резины, и кожухом звукоизоляции. Благодаря этому установку не нужно фиксировать особым образом. Поршневые агрегаты, как правило, нуждаются в трудоемкой процедуре монтажа. Необходимо подготавливать специальный фундамент для оборудования и тщательно его закреплять. Если вы хотите купить компрессор такого типа из-за дешевизны, помните, что нужно будет еще потратиться на его установку, если речь идет о более-менее мощной модели.

- Долговечность. Варианты с винтовым блоком не имеют деталей, поддающихся сильному трению. Кроме того, эффективная система смазывания элементов нивелирует вред даже от легкого трения. Благодаря этому данные аппараты служат ощутимо дольше своих «конкурентов».

- Обслуживание и ремонт. На самом деле в этом критерии явного лидера нет. Поршневые компрессоры имеют простую конструкцию, поэтому редко выходят из строя. Во втором же варианте положительно сказывается рациональное расположение деталей и правильно подобранные элементы. Стоит отметить, что в особо тщательном обслуживании и контроле нуждаются ременные компрессоры.

- Дополнительное оборудование. Масляная система винтовых установок более совершенна, что позволяет экономить на очистных деталях. Кроме того, в данном случае не предусмотрено использование ресивера.

Вывод

Для многих людей, выбирающих компрессор, цена – важнейший критерий. Однако в долгосрочной перспективе траты на винтовой агрегат целесообразны и оправданы. Поршневые модели также надежны и выносливы, но по многим показателям они не могут соревноваться с более современным оборудованием.

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