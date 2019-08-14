Минобрнауки ужесточило правила контактов ученых с зарубежными коллегами

13:38

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.

Сканы документа опубликовала газета «Троицкий вариант» вместе с открытым письмом доктора технических наук, профессора, члена совета ОНР и заведующего лабораторией ИПМаш РАН Александра Фрадкова.

В документе, в частности, отмечается, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Кроме того, такие встречи возможны только с разрешения руководства — научные организации должны за пять дней письменно уведомлять Минобрнауки о планируемой встрече, предоставляя список ее участников. После каждой встречи российские ученые должны будут предоставлять отчет с описанием разговора и сканами паспортов участников беседы.

Также в документе говорится о том, что иностранные ученые при посещении российских научных организаций могут использовать записывающие и копирующие информацию устройства «только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ». Этот пункт вызвал у написавшего открытое письмо ученого Фрадкова «особое недоумение».

«Даже если предположить, что ужесточение правил встреч с иностранными коллегами обусловлено государственной целесообразностью, неужели у иностранного ученого, приехавшего сделать доклад о своих научных достижениях по приглашению научной организации, теперь надо при входе в организацию отбирать часы, сотовый телефон и другие технические устройства (видимо, и шариковую ручку тоже)?» — написал он.

Фрадков назвал приказ недопустимым и обратился к министру высшего образования и науки Михаилу Котюкову наказать подготовивших его сотрудников. Он обратил внимание на то, что с 2006 года служебная тайна государственных органов не является охраняемой законом тайной. В вопросах распространения россияне должны руководствоваться только пунктом 4 статьи 29 Конституции России, согласно которому каждый гражданин имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

«Вопреки сказанному в приказе, он противоречит положению о министерстве, утвержденному постановлением правительства № 682 от 15 июня 2018 года, в котором указано, что министерство не вправе устанавливать ограничения на осуществление прав и свобод граждан», — отметил ученый.