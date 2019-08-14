]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Минобрнауки ужесточило правила контактов ученых с зарубежными коллегами

13:38 14.08.2019
Научная конференция
Скриншот с YouTube
Материалы по теме:

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.

Сканы документа опубликовала газета «Троицкий вариант» вместе с открытым письмом доктора технических наук, профессора, члена совета ОНР и заведующего лабораторией ИПМаш РАН Александра Фрадкова.

В документе, в частности, отмечается, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Кроме того, такие встречи возможны только с разрешения руководства — научные организации должны за пять дней письменно уведомлять Минобрнауки о планируемой встрече, предоставляя список ее участников. После каждой встречи российские ученые должны будут предоставлять отчет с описанием разговора и сканами паспортов участников беседы.

Также в документе говорится о том, что иностранные ученые при посещении российских научных организаций могут использовать записывающие и копирующие информацию устройства «только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ». Этот пункт вызвал у написавшего открытое письмо ученого Фрадкова «особое недоумение».

«Даже если предположить, что ужесточение правил встреч с иностранными коллегами обусловлено государственной целесообразностью, неужели у иностранного ученого, приехавшего сделать доклад о своих научных достижениях по приглашению научной организации, теперь надо при входе в организацию отбирать часы, сотовый телефон и другие технические устройства (видимо, и шариковую ручку тоже)?» — написал он.

Фрадков назвал приказ недопустимым и обратился к министру высшего образования и науки Михаилу Котюкову наказать подготовивших его сотрудников. Он обратил внимание на то, что с 2006 года служебная тайна государственных органов не является охраняемой законом тайной. В вопросах распространения россияне должны руководствоваться только пунктом 4 статьи 29 Конституции России, согласно которому каждый гражданин имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

«Вопреки сказанному в приказе, он противоречит положению о министерстве, утвержденному постановлением правительства № 682 от 15 июня 2018 года, в котором указано, что министерство не вправе устанавливать ограничения на осуществление прав и свобод граждан», — отметил ученый.

Темы: Министерство науки и высшего образования РФ, Наука
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.08.2019, 15:28
Гость: Вполне

согласен. минобрнауки принесло очень много вреда науке. Что касается Фрадкова, то я посоветовал бы ФСБ хорошо "просветить" эту личность.
14.08.2019, 14:47
Гость: Трезвый

вывод. Шпиены,шпиены,кругом одни шпики. Если серьезно,то меры против продажи государственных и коммерческих тайн со стороны научных кадров нужно ужесточить и особенно в интернете. Нельзя торговать Родиной если за это предлагают большие деньги и "щастье" за бугром.
14.08.2019, 14:32
Гость: личный опыт

похоже этому фрадкову есть чего опасаться в плане привлечения к ответственности за слив секретной информации.
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.