AliExpress разрешил покупателям возвращать товары без объяснения причин

11:03

AliExpress запустил услугу безусловного возврата покупок из Китая для российских пользователей с 23 августа.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова представителя онлайн-площадки Антона Пантелеева.

Теперь покупатели смогут вернуть товар без объяснения причин в течение двух недель после получения. Россия стала первой страной за пределами Китая, для которой AliExpress ввел подобную услугу.

Ожидается, что новая система поможет AliExpress повысить спрос на товары в категории «одежда и обувь» и убрать барьеры, связанные с опасениями не угадать размер, цвет, фасон выбранной одежды или обуви, рассчитывают в компании. В год количество активных покупателей из России на AliExpress составляет около 20 млн, рассказывал осенью 2018 года Лю Вэй в интервью РБК.

Ранее покупатель мог вернуть товар только в случае явного несоответствия заявленным характеристикам. Для этого нужно было открыть «спор» (специальная форма для коммуникации между покупателем и продавцом), аргументировать отказ и дождаться ответа. При этом обратная пересылка товара продавцу оплачивалась покупателем.

На первом этапе услуга будет распространяться на более чем 10 млн наиболее популярных товаров, далее - на весь ассортимент (сколько продлится первый этап, в AliExpress не уточняют). При этом нельзя будет вернуть нижнее белье, сшитые на заказ свадебные платья, смартфоны и электронные компоненты для гаджетов.

Чтобы вернуть товар покупатель должен в течение двух недель с момента получения открыть спор и получить специальный код. Предъявить код вместе с товаром в отделении «Почты России». Деньги вернутся покупателю после доставки товара на склад AliExpress. При этом для покупателя данная услуга будет бесплатной.