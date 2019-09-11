Робот FEDOR больше не полетит в космос

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Робот FEDOR, который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос, пишет РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора НПО "Андроидная техника" Евгения Дудорова.

По его словам, андроид выполнил свою функцию в космосе, а потому больше ему там делать не чего. На смену ему придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.

Дудонов отметил, что новый андроид будет создан без "ног", которые не нужны в открытом космосе. Таким образом, новый андроид станет "Алексеем Леоновым" (первый человек, вышедший в открытый космос) среди роботов.

Робота FEDOR запустили на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Там с ним проводили эксперименты космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов. В субботу FEDOR вернулся на Землю.