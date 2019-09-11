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Робот FEDOR больше не полетит в космос

12:46 11.09.2019
Скриншот с YouTube
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Робот FEDOR, который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос, пишет РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора НПО "Андроидная техника" Евгения Дудорова.

По его словам, андроид выполнил свою функцию в космосе, а потому больше ему там делать не чего. На смену ему придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.

Дудонов отметил, что новый андроид будет создан без "ног", которые не нужны в открытом космосе. Таким образом, новый андроид станет "Алексеем Леоновым" (первый человек, вышедший в открытый космос) среди роботов.

Робота FEDOR запустили на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Там с ним проводили эксперименты космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов. В субботу FEDOR вернулся на Землю.

Темы: Космонавтика в России, Робототехника
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Комментарии читателей
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11.09.2019, 15:31
Гость: blog2038,.

"Робот ФЕДОР больше не полетит в космос" - надоело, господа.
11.09.2019, 14:03
Гость: Хе хе...

Полежал балластом в грузовом отсеке :) Вот его основная функция :)
11.09.2019, 13:28
Гость: *

"По его словам, андроид выполнил свою функцию в космосе", хотелось бы только узнать какую... Но, скорее всего, даже паяльник и утюг не помогут узнать эту функцию, по причине ее полного отсутствия.
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