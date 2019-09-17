В чем отличия VPS от VDS?

11:15

Некоторые неопытные пользователи ошибочно полагают, что существуют две услуги, которые очень похожи между собой: аренда VPS VDS, но на практике это далеко не так

Данный миф выгодно поддерживать недобросовестным провайдерам, которые на своих ресурсах публикуют материалы об отличиях между данными услугами. В качестве базы для рассказов об отличиях берется тип виртуализации: варианту услуги VPS приписывается способность проводить ее на уровне операционной системы, а VDS делает это действие на уровне аппаратного обеспечения.

Увы, но с реальностью это не имеет ничего общего. С другой стороны, для пользователя такое отношение является хорошим индикатором, который явно демонстрирует, к какому из провайдеров обращаться точно не стоит, так что для него это преимущество.

Также стоит отметить, что если на услуги отличаются тарифы, то также стоит бежать прочь от данной компании, причем так быстро, чтобы не успеть выбрать для себя никакого варианта для сотрудничества с таким провайдером.

Что представляют собой эти услуги?

Зачастую вы можете услышать что-то вроде: "Услуга VDS представляет собой аренду выделенного виртуального сервера, в то время как услуга VPS представляет собой виртуальный частный сервер".

Но фактически, в обоих случаях речь идет именно и виртуальном сервере. И именно поэтому на одном "железе" таких серверов может быть сразу несколько. При этом важно отметить, что у каждой из машин присутствует собственная возможность для автономной работы и один сервер не будет зависеть от соседних. У каждого из таких серверов есть свой набор характеристик, количества ядер, объема дискового пространства, производительности и других.

Другими словами, данный вид сервера можно назвать выделенным или частным, ведь все его ресурсы находятся в полном распоряжении пользователя. Именно поэтому стоит говорить о том, что приведенные термины являются обычными синонимами, и пускай якобы различия между ними не вводят пользователя в заблуждение. При выборе подходящего решения стоит ориентироваться на свои потребности и бюджет. Можно выбирать сервер или виртуальный хостинг, а также определить для себя решение, которое будет оптимальным на конкретный случай клиента.

В России, по-нашему, мнению, больше прижилось название VPS, однако, оба названия правильные и вы можете использовать тот вариант, который вам больше нравится.