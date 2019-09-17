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Российские цены на iPhone 11 оказались самыми высокими в мире

18:30 17.09.2019

Сравнив стоимость новых iPhone в разных странах мира, специалисты пришли к выводу, что в России на него установлена самая высокая цена. 


iPhone 11 Pro iPhone 11 (справа). Фото с сайта apple.com

Официальная стоимость iPhone 11 в США начинается с отметки в 699 долларов, при этом в Японии она составляет 74,8 тысячи иен (порядка 692 долларов).

Самая дорогая версия iPhone 11 Pro Max с 512 гигабайтами памяти стоит в США 1449 долларов, в Японии - около 1460 долларов, а в России - 2053 доллара.

В Норвегии iPhone 11 с 64 гигабайтами памяти продается по цене около 947 долларов, а в России его стоимость составляет 933 доллара (почти 60 тысяч рублей), сообщает PhoneArena.

Как отмечает издание, низкая цена в Японии связана с тем, что компания Apple стремительно теряет позиции на рынке этой страны.

Темы: Гаджеты, Apple, iPhone, Гаджеты, Смартфоны и коммуникаторы
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