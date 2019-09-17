80 лет назад начался Польский поход Красной Армии

17 сентября 1939 года Красная Армия перешла польскую границу, а вскоре СССР присоединил к себе Западную Украину и Западную Белоруссию

Сегодня будет весьма значительный повод перевозбудиться у огромного числа «общечеловеков» и вспомнить очередной акт советской «агрессии» против несчастной Польши. Той самой страны, которая является одним из виновников развязывания Второй мировой войны и которую Уинстон Черчилль справедливо назвал «гиеной Европы».

Как известно, «общечеловеки» в упор не видят пакт Пилсудского-Гитлера 1934 года, в упор не видят Мюнхенского сговора 1938 года, совершенно не хотят замечать аннексию Польшей Тешинской области Чехословакии в октябре 1938 года, где проживало 155 тысяч чехов и 77 тысяч поляков, но вот о пакте Молотова-Риббентропа готовы рассуждать до одури. А уж о его секретных протоколах – хлебом их не корми, дай только поговорить. И пообличать негодяя Сталина, разделившего с Гитлером бедную Польшу.

«Общечеловеки», как правило, тяжело контужены антисоветчиной, а ненависть часто не дает не то что трезво оценивать некоторые моменты, но даже понимать прочитанное.

Например, те же самые секретные протоколы. Хотя почему они «секретные» - понятно только ушибленным «общечеловекам», а весь остальной мир знал их содержание задолго до горбачевской «перестройки и гласности», «открывшей» эти протоколы для широкой публики.

Кстати, ещё неизвестно, что именно открыли народу «прорабы перестройки», целью которых было облить помоями историю страны, чтобы потом её вроде как на «законных» основаниях ликвидировать и приступить к набиванию карманов, скупке яхт и вилл по всему миру.

Не исключено, что рассекреченные в горбачевскую «гласность» протоколы вполне могут быть либо фальшивкой, либо хорошо «подчищенными» документами. Тем не менее, даже в них нет ни слова о разделе Польши Сталиным и Гитлером.

Читаем Пункт 2 этих протоколов: «В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского государства, граница интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарев, Вислы и Сана. Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого Польского государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития».

Спрашивается - и где здесь идет речь о разделе Польши? В этом пункте есть лишь некие размытые формулировки – «в случае» и «в течение дальнейшего политического развития». То есть никакой конкретики, а лишь сплошная неопределенность.

Переустройство Польского государства может произойти, а может и нет. Может быть дальнейшее политическое развитие, а может и нет. Будет завтра дождь, а может и нет. Доживем до понедельника, а может до вторника? В общем, вилами по воде писано, а не конкретный план раздела Польши.

Да, в этом пункте упоминается «граница интересов» двух государств. А что, у той же самой Польши не было своей границы интересов? А не поляки ли постоянно трубили о Великой Польше от «можа до можа», от Балтийского до Черного моря? А не Юзеф ли Пилсудский продвигал проект «Междуморья», включив в зону интересов Польши всю Украину, Белоруссию, Россию вплоть до Кавказа, Чехословакию, Венгрию, Югославию и даже Финляндию?

Кстати, сама Финляндия грезила идеей Великой Финляндии, что предполагало включение в состав страны не только Карелии, но и значительный кусок русских земель, вплоть до Урала. А почему в зону интересов СССР не могут входить бывшие земли Российской Империи, а в зону интересов Великобритании при этом запросто входит Кипр, территория Испании – Гибралтар и Фолклендские острова, располагающиеся на другом конце света? А зона интересов США в настоящее время – вообще весь мир, но что-то «общечеловеки» не спешат называть США агрессором, хотя поводов для этого предостаточно.



Польские солдаты, пленённые частями РККА (1939 год). Фото с сайта wikimedia.org

А теперь поставим себя на место Сталина в сентябре 1939 года. Он как никто другой знал, что Польша – откровенно враждебное СССР государство. Не успев возродиться после Первой мировой войны, в 1920 году Польша тут же кинулась откусывать куски территории бывшей Российской Империи, что привело к советско-польской войне, в которой СССР потерпел поражение благодаря бездарному военному преступнику Тухачевскому.

Сталин прекрасно знал, что Польша растит многочисленные антисоветские кадры из украинских и грузинских националистов. Растит их для будущей войны, в которой Польша должна была принять участие вместе с Германией. Ведь не успели нацисты прийти к власти, как уже в 1934 году Польша первой из всех европейских стран заключила с ними пакт.

Польша вместе с Гитлером участвовала в разделении Чехословакии, откусив Тешинскую область. И если бы вдруг началась война между Германией и СССР, Польша моментально ввязалась бы в неё на стороне Гитлера и была бы его самым верным союзником.

Сгубила поляков их традиционное высокомерие, гонор и спесь. В какой-то момент они утратили чувство реальности, за ненавистью к СССР не разглядев стремительного усиления Германии и не заметив изменившейся тональности в польско-немецком диалоге.

Зато это заметили в Кремле, и Сталин как искусный политик не стал мешать двум своим заклятым врагам медленно и неотвратимо сползать к состоянию войны. Которая и началась 1 сентября 1939 года.

Вермахт очень быстро сбил польскую спесь и гонор. Настолько быстро, что 6 сентября командование польской армии сбежало из Варшавы, а 7 сентября поляки запросили перемирия. Впрочем, польская армия так быстро убегала на восток, что надобности в перемирии у немцев не было. Особенно когда в Румынию драпануло польское правительство и высшее армейское командование. Фактически бросив страну, народ и всё ещё сражающуюся армию.

Стоит отметить, что к пригородам Варшавы немцы вышли уже на восьмой день войны, и ни у кого не оставалось ни малейших сомнений в том, что Польша войну проиграла всего за одну неделю. Понимали это и в Кремле, и Сталин не собирался сидеть сложа руки. Он не собирался отдавать Гитлеру огромные территории распавшегося Польского государства и не собирался дарить ему 15-миллионое славянское население Западной Украины и Западной Белоруссии, которое сначала трудилось бы на Третий рейх, а затем стало бы пушечным мясом в грядущей войне против СССР.

Вот почему 17 сентября, в тот день, когда на территории Польши не было ни правительства страны, ни высшего армейского командования, Красная Армия пересекла польскую границу.

Сталина тут же обвинили в агрессии и совместных действиях с Гитлером, однако… Польша войну СССР не объявила. Более того, польское правительство, находящееся в Румынии, отдало приказ польской армии не оказывать сопротивление РККА. Не кажется ли, что в случае агрессии должны отдаваться совсем другие приказы? Не объявили СССР войну и польские союзники – Франция и Англия.

Более того, Черчилль так оценил вхождение Красной Армии в Польшу: «Россия проводит холодную политику собственных интересов. Мы бы предпочли, чтобы русские армии стояли на своих нынешних позициях как друзья и союзники Польши, а не как захватчики. Но для защиты России от нацисткой угрозы явно необходимо было, чтобы русские армии стояли на этой линии».

Черчилль верно оценил проводимую Сталиным «холодную политику собственных интересов», ошибся он лишь в одном – Красная Армия была не захватчиком, а освободила от польских захватчиков утерянные в результате войны 1920 года принадлежащие СССР территории. На которых, кстати, в сентябре 1939 года начались активные действия партизан, например, в Западной Белоруссии, нападавших на польские подразделения ещё до подхода Красной Армии.

И ещё один немаловажный факт. В результате Польского похода граница СССР была отодвинута на запад примерно на 200 километров. Вермахту осенью 1941 года удалось подойти к Москве на 30 километров, и если бы Великая Отечественная война началась с рубежа старой границы августа 1939 года, то в 1941 году Москва, скорее всего, была бы взята, и не исключено, что войну Советский Союз либо проиграл бы совсем, либо она закончилась бы не в мае 1945 года, а на год-полтора позже.

К тому времени Германия располагала бы баллистическими ракетами, реактивной авиацией, подводными лодками, не имеющими аналогов в мире и, не исключено, что и ядерным оружием. И неизвестно, как пошел бы в таком случае ход мировой истории.

Так что благодаря Польскому походу Сталин – можно с уверенностью это сказать – выиграл грядущую войну. Отодвинув границу на запад, он спас Москву, а может, и всю страну, в 1941 году.

Можно сколько угодно обвинять Сталина в сговоре с Гитлером, можно называть Сталина агрессором, но Черчилль произнес вполне четкую и не нуждающуюся в комментариях фразу: «Россия проводит холодную политику собственных интересов». Благодаря этой холодной политике СССР смог выиграть самую страшную войну в истории человечества и стать второй сверхдержавой мира.

К сожалению, у страны не нашлось механизма защиты от внутренних врагов, которые в 80-90-е годы «обнулили» все достижения великого Советского Союза и его великого народа, построившего и отстоявшего в войне уникальную мировую цивилизацию.

Масштаб величия которой только сейчас начинает осознаваться многими. И одним из кирпичиков в фундаменте величия СССР была взвешенная и практически безупречная предвоенная политика, следствием которой стал Польский поход, да и не только он один.