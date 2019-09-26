Обзор производителей автономных отопителей

17:31

Современный автономный воздушный отопитель - это устройство, которое предназначено для быстрого обогрева воздуха в кабине транспортного средства

Оно позволяет поддерживать оптимальный микроклимат в течение заданного времени. Отыскать множество качественных решений можно на сайте https://termauto.ru/.

Достаточно часто такое устройство оснащается специальным таймером. Он позволяет установить время запуска отопителя. Можно указать, когда следует выключать отопитель. Для того, чтобы не ошибиться при выборе, рекомендуется ориентироваться только на продукцию от известных брендов. Далее вы узнаете о них подробнее.

WEBASTO (Вебасто)

Это немецкая компания, которая полностью специализируется на автомобильной продукции. Производитель находится в Германии, там он изготавливает продукцию самого высокого качества. Webasto занимается производством автомобильных товаров с 1930-х годов, обладает колоссальным опытом. Отопители компании соответствуют самым высоким стандартам безопасности и качества. Им доверяют многие крупные автопроизводители (Mercedes-Benz, Volvo).

Теплостар

Это российская компания, которая находится в Самаре. Она сама занимается разработкой отопителей, использует при их производстве только качественное оборудование. В ассортименте изготовителя есть немало моделей и технологий, которые запатентованы. Компания выпускает модели из различных ценовых ниш. Соотношение стоимости и качества у нее одно из лучших.

Прамотроник

Производитель специализируется исключительно на климатическом оборудовании. Часто он использует зарубежные комплектующие в своих разработках для того, чтобы добиться максимальной надежности своих отопителей. Если вы посмотрите на них, то сразу же отметите, что они выделяются привлекательным дизайном. Что касается характеристик, то они тоже отличные. Особенно, если учитывать запрашиваемую цену.

Электрический подогреватель двигателя Старт

Это отличное решение для людей, проживающих в местах с суровой зимой. Устройство отлично выполняет свою основную задачу. Его конструкция максимально проста, что делает его надежным и удобным в использовании.

Модель обеспечит уверенный запуск двигателя даже в самый сильный мороз. Она производилась в соответствии с самыми последними стандартами безопасности. Подогреватель можно самостоятельно установить на свой автомобиль, не пользуясь помощью сторонник людей.