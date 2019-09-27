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Число киберпреступлений в России выросло на 70% с начала года

17:57 27.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
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За прошедшие восемь месяцев текущего года, число преступлений, совершенных с применением ИТ-технологий и в области компьютерной информации выросло в России на 66,8% (180 153 случая).

Такие данные приводятся Генпрокуратурой в анализе социально-криминологической характеристики преступности за январь-август 2019 года.

Напомним, в середине апреля текущего года депутаты приняли поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Поправки получили известность под названием «закон о суверенном Рунете».

По мнению авторов закона, он позволит обеспечить «безопасное и устойчивое функционирование Сети интернет на территории России».

Темы: Компьютерная безопасность, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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27.09.2019, 23:51
Гость: Шюрик, записувай тост !

Так випьем же за кибирнетике !
27.09.2019, 22:12
Гость: Уточните.

70% от чего? Может восемь месцев назад всего один случай был?
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