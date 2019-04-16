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Закон о суверенном Рунете принят Госдумой

12:12 16.04.2019
Фото с сайта duma.gov.ru
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Депутаты приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Данные поправки получили известность под названием «закон о суверенном Рунете».

Новый закон, по мнению его авторов, обеспечит «безопасное и устойчивое функционирование Сети интернет на территории России». Также отмечается, что документ был «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

«В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы Сети и​нтернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов», - говорится в пояснительной записке к закону.

Большая часть норм нового закона должна вступить в силу с 1 ноября 2019 года. Затраты на исполнение закона оцениваются более чем в 30 млрд рублей.

Основными положениями законопроекта являются:

- Все операторы связи должны установить предоставленное Роскомнадзором специальное оборудование, через которое ведомство сможет управлять маршрутами интернет-трафика. Список угроз, порядок установки и эксплуатации оборудования должно определить правительство.

- Оборудование будет фильтровать трафик, блокируя доступ к запрещенным в России сайтам (сейчас это делают сами провайдеры).

- К 1 января 2021 года должна быть создана национальная система доменных имен.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Интернет в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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16.04.2019, 13:20
Гость: ааа

а еще совсем недавно эти же личности с пеной у рта вопили какая страшная цензура была в союзе, и что только из за одного этого его нужно было уничтожить
16.04.2019, 13:02
Гость: Какая свежая мысль!

Цензурировать всё и вся. Царская Охранка тоже считала цензуру наипервейшим делом. Плохо кончила, правда. Но нынешние стражи не суеверные, их таким грустным опытом не спугнёшь. В крайнем случае, делов, батюшку пригласят, оборудование святой водицей окропить.
16.04.2019, 12:55
Гость: личный опыт

закон запоздал минимум на десять лет.
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