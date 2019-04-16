Закон о суверенном Рунете принят Госдумой
Депутаты приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Данные поправки получили известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Новый закон, по мнению его авторов, обеспечит «безопасное и устойчивое функционирование Сети интернет на территории России». Также отмечается, что документ был «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».
«В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы Сети интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов», - говорится в пояснительной записке к закону.
Большая часть норм нового закона должна вступить в силу с 1 ноября 2019 года. Затраты на исполнение закона оцениваются более чем в 30 млрд рублей.
Основными положениями законопроекта являются:
- Все операторы связи должны установить предоставленное Роскомнадзором специальное оборудование, через которое ведомство сможет управлять маршрутами интернет-трафика. Список угроз, порядок установки и эксплуатации оборудования должно определить правительство.
- Оборудование будет фильтровать трафик, блокируя доступ к запрещенным в России сайтам (сейчас это делают сами провайдеры).
- К 1 января 2021 года должна быть создана национальная система доменных имен.