Закон о суверенном Рунете принят Госдумой

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Депутаты приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Данные поправки получили известность под названием «закон о суверенном Рунете».

Новый закон, по мнению его авторов, обеспечит «безопасное и устойчивое функционирование Сети интернет на территории России». Также отмечается, что документ был «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

«В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы Сети и​нтернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов», - говорится в пояснительной записке к закону.

Большая часть норм нового закона должна вступить в силу с 1 ноября 2019 года. Затраты на исполнение закона оцениваются более чем в 30 млрд рублей.

Основными положениями законопроекта являются:

- Все операторы связи должны установить предоставленное Роскомнадзором специальное оборудование, через которое ведомство сможет управлять маршрутами интернет-трафика. Список угроз, порядок установки и эксплуатации оборудования должно определить правительство.

- Оборудование будет фильтровать трафик, блокируя доступ к запрещенным в России сайтам (сейчас это делают сами провайдеры).

- К 1 января 2021 года должна быть создана национальная система доменных имен.