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Российская частная компания решила создать копию космического корабля Маска

09:47 30.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) намерена создать многоразовый космический корабль, который планируется использовать для доставки на МКС различных грузов.

Корабль, получивший название «Арго», будет разрабатываться в сотрудничестве с предприятиями «Роскосмос», «Ростех» и «Росатом». Об этом РИА Новости рассказали представители МТКС.

Он будет состоять из одноразового двигательного отсека и многоразового возвращаемого аппарата, способного доставить на МКС до 2 тонн груза и забрать на Землю до 1 тонны груза.

Корпус «Арго» будет выполнен из композитных материалов.

Ожидаемое количество циклов взлет-посадка - 20. Предполагается, что полная стоимость одного цикла (включает изготовление, эксплуатацию и все подготовки) составит порядка 11,5 миллионов долларов.

Для транспортного обеспечения МКС планируется построить три корабля, возможностей которых хватит до 2036 года. Летные испытания корабля должны начаться в 2023 году.

Темы: Космонавтика в России, Международная космическая станция
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Комментарии читателей
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30.09.2019, 17:52
Гость: такиминадо

Почему "держат"? Пипл-то хавает так, что за ушами трещит.
30.09.2019, 17:49
Гость: эпидемия!

Вот, и еще один двинулся Украиной.
30.09.2019, 16:37
Гость: частная компания?

Опять аферисты играют в рулетку с народом.
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