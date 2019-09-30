Российская частная компания решила создать копию космического корабля Маска

09:47

Компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) намерена создать многоразовый космический корабль, который планируется использовать для доставки на МКС различных грузов.

Корабль, получивший название «Арго», будет разрабатываться в сотрудничестве с предприятиями «Роскосмос», «Ростех» и «Росатом». Об этом РИА Новости рассказали представители МТКС.

Он будет состоять из одноразового двигательного отсека и многоразового возвращаемого аппарата, способного доставить на МКС до 2 тонн груза и забрать на Землю до 1 тонны груза.

Корпус «Арго» будет выполнен из композитных материалов.

Ожидаемое количество циклов взлет-посадка - 20. Предполагается, что полная стоимость одного цикла (включает изготовление, эксплуатацию и все подготовки) составит порядка 11,5 миллионов долларов.

Для транспортного обеспечения МКС планируется построить три корабля, возможностей которых хватит до 2036 года. Летные испытания корабля должны начаться в 2023 году.