Российская частная компания решила создать копию космического корабля Маска
Компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) намерена создать многоразовый космический корабль, который планируется использовать для доставки на МКС различных грузов.
Корабль, получивший название «Арго», будет разрабатываться в сотрудничестве с предприятиями «Роскосмос», «Ростех» и «Росатом». Об этом РИА Новости рассказали представители МТКС.
Он будет состоять из одноразового двигательного отсека и многоразового возвращаемого аппарата, способного доставить на МКС до 2 тонн груза и забрать на Землю до 1 тонны груза.
Корпус «Арго» будет выполнен из композитных материалов.
Ожидаемое количество циклов взлет-посадка - 20. Предполагается, что полная стоимость одного цикла (включает изготовление, эксплуатацию и все подготовки) составит порядка 11,5 миллионов долларов.
Для транспортного обеспечения МКС планируется построить три корабля, возможностей которых хватит до 2036 года. Летные испытания корабля должны начаться в 2023 году.