Первый в истории МКС целиком российский экипаж отправится на станцию

16:54

Полностью российский экипаж транспортного пилотируемого корабля "Союз" отправится на Международную космическую станцию впервые в ее стории в 2020 году, пишет "Интерфакс" со ссылкой на исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева.

По его словам, осенью 2020 года будет осуществлен пуск, где все три космонавта будут россиянами.

Отмечается, что это будет впервые в истории МКС, когда весь экипаж "Союза" будет состоять из россиян. Последний полет корабля к орбитальной станции "Мир" исключительно с представителями России состоялся в 2000 году.

До этого, весной, пройдет еще один пуск, где россиянами будут два члена экипажа.