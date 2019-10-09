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Нобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей

15:08 9.10.2019

Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук объявил лауреатов премии по химии в 2019 году.

Согласно заявлению комитета, награда присуждена американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттингэму и японскому химику Акире Йошино за развитие литий-ионных батарей.

"Эти легкие, перезаряжаемые и мощные батареи используются сейчас везде, начиная от мобильных телефонов и ноутбуков, а также в электромобилях. Они могут сохранять значительное количество энергии из возобновляемых источников от солнца и ветра", - говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Литий-ионные аккумуляторы были разработаны в 1970-1980-х годах. В основе их работы лежат электрохимические реакции окисления металлического лития, входящего в состав анода.

Отмечается, что в последние годы эксперты неоднократно предсказывали присуждение Нобелевской премии разработчикам литий-ионных аккумуляторов.

Церемония награждения лауреатов Нобелевской премии состоится в Стокгольме 10 декабря. Сумма каждой из премий в этом году составляет 9 млн шведских крон (более 900 тысяч долларов США). 

Темы: Нобелевская премия и ее лауреаты
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.10.2019, 15:34
Гость: Carlos

Производство этих прекрасных и милых батарей очень замечательно отравляет окружающую среду.
НО! батареечки используются в "цивилизованном мире", а производятся в "недемократическом Китае", окружающая среда отравляется там, и люди "цивилизованные" довольны - у них=то не пахнет...
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