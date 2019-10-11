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На борту МКС появится первая российская научная лаборатория

09:15 11.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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На борту российского сегмента Международной космической станции (МКС) появится первая комплексная многофункциональная научная лаборатория для проведения экспериментов в условиях невесомости, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию из Объединенного института высоких температур РАН.

Новая лаборатория станет первой в своем роде. В нее войдет научное оборудование, разрабатываемое для реализации космических экспериментов "Кулон-магнит", "Кулон-плазма", "Пыль-Уф", "Дисперсия" и другие.

Соглашение о создании научно-исследовательской лаборатории активных дисперсных сред в микрогравитации на борту МКС было заключено на 4 года между Объединенным институтом высоких температур РАН (ОИВТ РАН), МФТИ, АО "Лазерные системы" и РКК "Энергия.

Лаборатория будет создаваться на базе Отдела пылевой плазмы ОИВТ РАН и лаборатории физики активных сред и систем МФТИ.

Отмечается, что ранее для каждого эксперимента на МКС использовался отдельный научный прибор.

Темы: Космические исследования и открытия, Космонавтика в России, Международная космическая станция
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Комментарии читателей
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11.10.2019, 16:14
Гость: Иван Иваныч

Тогда текст теряет остатки смысла.
11.10.2019, 16:13
Гость: Иван Иваныч

Рекомендую зайти в википедию и найти «Список российских научных исследований на МКС». Чтобы не быть смешным.
11.10.2019, 13:30
Гость: Владимир С-Пб

Вы не поняли, это претензия к качеству статьи и, в целом, к качеству нашей журналистики.
Сегодня о космосе, завтра о сельском хозяйстве...
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