На борту МКС появится первая российская научная лаборатория

09:15

На борту российского сегмента Международной космической станции (МКС) появится первая комплексная многофункциональная научная лаборатория для проведения экспериментов в условиях невесомости, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию из Объединенного института высоких температур РАН.

Новая лаборатория станет первой в своем роде. В нее войдет научное оборудование, разрабатываемое для реализации космических экспериментов "Кулон-магнит", "Кулон-плазма", "Пыль-Уф", "Дисперсия" и другие.

Соглашение о создании научно-исследовательской лаборатории активных дисперсных сред в микрогравитации на борту МКС было заключено на 4 года между Объединенным институтом высоких температур РАН (ОИВТ РАН), МФТИ, АО "Лазерные системы" и РКК "Энергия.

Лаборатория будет создаваться на базе Отдела пылевой плазмы ОИВТ РАН и лаборатории физики активных сред и систем МФТИ.

Отмечается, что ранее для каждого эксперимента на МКС использовался отдельный научный прибор.