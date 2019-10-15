В Мытищах прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

14:04

Во втором траурном зале на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны (Мытищи) состоялось прощание с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым, который стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.

Алексей Леонов ушел из жизни 11 октября в возрасте 85 лет.

С прощальными речами выступили Валентина Терешкова, глава центра подготовки космонавтов Павел Власов и астронавт NASA Томас Стаффорд (друг Леонова). Также на церемонии присутствовал Сергей Шойгу, сообщает «Коммерсант».

«Это был по-настоящему наш друг. Он всегда проявлял интерес к нашему, женскому отряду, всегда помогал нам, провожал в полет. Он оставил добрый след на нашей Земле», - отметила Терешкова.

Светлана Савицкая, первая женщина, вышедшая в открытый космос, отметила, что именно Леонов открыл другим дорогу в открытый космос. «Если бы он этого не сделал, то еще долго бы этого никто не сделал, он открыл дорогу другим», - сказала она.