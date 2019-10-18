Где лучше заказывать создание сайта: Фриланс vs Студии

21:56

Современные условия ведения бизнеса, не позволяют рассчитывать предпринимателю победить конкурентов, без собственной площадки в интернете

Задачи сайт может выполнять разнообразные: имидж, поиск клиентов.

Решение создать сайт, подразумевает поиск ответа на вопрос: «Кому доверить работу?».

Вариантов два:

- сделать заказ специалистам из it-студии;

- обратиться к фрилансерам.

Предстоит непростое принятие решения, рассмотрим каждый вариант для выбора оптимального.

Сотрудничество с it-студией

Выполнению услуги предшествует заключение контракта, оговаривающего все основные положения по работе над созданием сайта:

- дата окончания работы;

- цена и условия оплаты;

- требования к сайту.

Заключение договора, защищает вас от недобросовестного исполнителя. Отсутствие сайта к определенной дате, может стоить исполнителю штрафа или снижения цены работы. Возможны варианты.

В штате it-студии есть специалисты всех стадий разработки и оформления сайта. Айтишники, верстальщики, каждый отвечает за свой ключевой узел. Такая узкая специализация, предполагает большой опыт специалистов. В случае сложной конструкции сайта, такое разделение будет уместно.

Итак, к плюсом сотрудничества отнесем:

- высокое качество работы;

- соблюдение сроков и защита контрактом;

- первоклассный сайт "под ключ";

- техническая помощь.

Имеются проблемные места:

- стоимость работ;

- недобросовестные компании.

Поиск фрилансера

Заметное преимущество фрилансера - умеренная стоимость работ. Свободный художник не несет больших организационных расходов. Конкуренция среди фрилансеров огромна, например, на вопрос - создание сайтов Астана, выйдет очень много предложений. Аренда помещений, налоги, они свободны от этого. Возможность ловить клиента, предлагая за свои услуги совсем мизерную цену. Присутствуют на рынке и очень опытные профессионалы с огромным стажем работы. На их услуги цена будет выше.

Работа на себя, подразумевает хорошую скорость выполнения заказа, поэтому выходных фрилансеры не признают, что сокращает срок выполнения работы. Договорится об оплате можно и после выполнения работ, просто переведя средства на банковскую карту.

Практикуется нанимать несколько исполнителей,на небольшой пласт работ, доверив опытному специалисту финальные работы.

Плюсы:

- умеренная цена, расчет после выполнения заказа;

- скорость выполнения работы.

Минусы:

- работа без договора, сроки могут быть сорваны;

- шанс нарваться на мошенника;

- нет гарантии в опыте исполнителя.

Каждый подход имеет плюсы и минусы. Понимая, какой сайт Вы желаете получить по итогу работы, поможет выбрать оптимальное решение. Удачи!

