Принтер этикеток. Зачем нужен, какой выбрать?

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Принтер этикеток представляет собой аппарат, без которого сейчас сложно обойтись в сфере торговли или логистики

Это устройство предназначено для быстрой печати этикеток, наклеек со штрих-кодами или других подобных стикеров для различных товаров. Сейчас на рынке представлен огромный ассортимент моделей, поэтому подобрать подходящий по функционалу и цене будет несложно.

Сфера применения

Принтеры для этикеток незаменимы для торговых компаний. При помощи таких устройств осуществляется печать ценников, штрих-кодов, акционных стикеров, наклеек, всевозможных купонов и т. д. В зависимости от объёмов товарооборота можно выбрать подходящие принтеры, то есть ориентироваться на необходимость в печати того или иного количества этикеток за определённый промежуток времени.

Стикеры, этикетки и наклейки необходимы для каждого отдельного товара, причём не только при продаже, а и при транспортировке или хранении. Автоматизация таких процессов позволяет существенно сэкономить время и ресурсы, а также ускорить рабочий процесс, что прямо зависит от типа прибора. Например, принтер Zebra gk420t обладает скоростью печати 127 мм/сек — этого вполне достаточно для обслуживания товарооборота небольшого торгового предприятия всего одной моделью.

Разновидности и принципы выбора подходящей модели

В первую очередь такие устройства различают по скорости печати. Это ключевой признак, на который следует ориентироваться при выборе модели для работы в условиях определённого товарооборота. Уже упомянутая модель Zebra gk420t обладает скоростью печати 127 мм/сек, а этом примерно 3-5 тысяч этикеток в день. Такой показатель считается средним и вполне подходит для небольших торговых предприятий и складов. Модель, кстати, настольная, как и все устройства подобного типа.

Более мощные и производительные модели — полупромышленные. Они позволяют печатать до 20 тысяч этикеток в день. Отлично подходят для крупных предприятий и логистических центров. Для самых масштабных торговых компаний предусмотрены принтеры промышленного типа, обеспечивающие возможность непрерывной печати более 20 тысяч этикеток в день. Такие модели оснащены современной начинкой и способны выдерживать значительные нагрузки в плане рабочей головки для печати.

Разумеется не останутся без обслуживания и самые мелкие торговые точки. Для таких предусмотрены мобильные модели принтеров. Хоть они не отличаются высокой скоростью печати, зато недорогие, компактные и лёгкие. Могут работать как от сети, так и от аккумуляторов.

Ещё один важный параметр выбора — разрешение (качество) печати. За этот показатель отвечает термоголовка, представляющая собой ключевую деталь принтера. Среди наиболее популярных рабочих разрешений выделяют следующие:

• * 203 DPI — такое разрешение головки используется в настольных или мобильных принтерах. Такого разрешения вполне достаточно для печати двухмерных наклеек со штрих-кодами. Ресурс такой головки составляет около 25 км.

• * 300 DPI — рабочее разрешение полупромышленных принтеров с ресурсом около 100 км. Обеспечивает качественную термопечать.

• * 600 DPI — самое высокое разрешение термоголовок, которые используются в промышленных моделях принтеров. Позволяет печатать любые типы этикеток даже со сложными рисунками. Работают с бумагой, картоном, пластиком и текстилем. Ресурс более 100 км.

Принтер Zebra gk420t обладает разрешением 203 DPI и относится к настольным моделям. Это оптимальный вариант для небольших торговых компаний.

Ещё одним важным критерием выбора принтера для этикеток будет протокол связи. Большинство современных моделей используют для этих целей WiFi, поскольку наличие такого модуля связи очень удобно по причине отсутствия необходимости подключать провода. Для переносных моделей принтеров характерно наличие порта Bluetooth для подобных целей.

Кроме беспроводной связи существует возможность подключения принтера через интерфейс Ethernet (причём, сразу к нескольким устройствам), а также через USB, RS232 или LPT. В целом, все современные модели таких устройств имеют сразу несколько вариантов интерфейса для подключения их к рабочим компьютерам.

Рассматривая эту модель принтера в качестве примера, можно отметить её простоту, надёжность и невысокую цену. Устройство оснащено портом USB для связи, может печатать наклейки шириной 19-108 мм. В качестве материала может быть использована специализированная бумага для термопринтеров. Программное обеспечение способно быстро обрабатывать задачи и печатать штрих-коды всех распространённых сейчас стандартов.

В целом, выбор принтера для этикеток прямо зависит от рабочих потребностей. Для больших объёмов печати следует выбирать максимально производительные модели, а для небольших торговых компаний с малой долей логистики — вполне сойдёт настольная модели, такая как принтер Zebra gk420t .