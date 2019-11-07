Пользователи пожаловались на головные боли при использовании AirPods Pro

11:56

В Сети появились сообщения, указывающие на то, что беспроводные наушники AirPods Pro с функцией активного шумоподавления могут вызывать головные боли и проблемы с «давлением».



Фото с сайта apple.com

По словам пользователей, неприятные ощущения исчезают сразу же, как только они снимают наушники, сообщает Ferra.ru.

Некоторые комментаторы на Reddit отметили, что испытывают дискомфорт от любых наушников, имеющих функцию шумоподавления.

Насколько распространена данная проблема, в настоящее время не известно.



Фото с сайта apple.com

Напомним, AirPods Pro являются первыми беспроводными наушниками с функцией активного шумоподавления от компании Apple. Новинка должна появиться в продаже 12 ноября по цене 20 999 рублей. В комплекте с наушниками идут три набора силиконовых вкладышей.

По словам производителя, одного заряда аккумулятора хватает примерно на 4,5 часа работы, а при использовании кейса время увеличивается до 24 часов.