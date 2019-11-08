Сбербанк представил мощнейший в России суперкомпьютер Christofari

11:21

По оценке экспертов, стоимость разработки такого суперкомпьютера может составлять $15-20 млн



Герман Греф на презентации Christofari. Стоп-кадр из видео в YouTube

Сбербанк заявил о создании самого мощного на текущий момент суперкомпьютера в России. В банке считают, что устройство позволит ускорить работу основанных на искусственном интеллекте процессов и различных сервисов.

Суперкомпьютер получил название Christofari (в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари). На данной платформе проходит обучение искусственного интеллекта с использованием большого объема данных, сообщает РБК со ссылкой на заявление исполнительного вице-президента и руководителя блока «Технологии» Сбербанка Давида Рафаловского.

В настоящее время его тестирует как сам Сбербанк, так и некоторые клиенты облачной платформы SberCloud.

С 12 декабря текущего года суперкомпьютером смогут воспользоваться (через облако) сторонние компании, а стоимость услуг будет зависеть от заказанных мощностей. Ожидается, что суперкомпьютер Christofari сможет найти применение в научно-исследовательских, коммерческих и государственных организациях, работающих в различных отраслях.

Суперкомпьютер также тестируется на сервисах разработчика технологии распознавания лиц VisionLabs (входит в экосистему Сбербанка).

Устройство было создано совместно с компанией NVIDIA, которая выступила технологическим партнером проекта и предоставила оборудование, стек программного обеспечения, рекомендации в области создания инфраструктуры и многое другое.

Производительность суперкомпьютера в тестах достигла 6,7 петафлопс.

При этом в Сбербанке не раскрывают стоимость создания Christofari. По оценке экспертов, ориентировочная стоимость разработки такого суперкомпьютера может составлять $15-20 млн.