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Сбербанк представил мощнейший в России суперкомпьютер Christofari

11:21 8.11.2019

По оценке экспертов, стоимость разработки такого суперкомпьютера может составлять $15-20 млн


Герман Греф на презентации Christofari. Стоп-кадр из видео в YouTube

Сбербанк заявил о создании самого мощного на текущий момент суперкомпьютера в России. В банке считают, что устройство позволит ускорить работу основанных на искусственном интеллекте процессов и различных сервисов. 

Суперкомпьютер получил название Christofari (в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари). На данной платформе проходит обучение искусственного интеллекта с использованием большого объема данных, сообщает РБК со ссылкой на заявление исполнительного вице-президента и руководителя блока «Технологии» Сбербанка Давида Рафаловского.

В настоящее время его тестирует как сам Сбербанк, так и некоторые клиенты облачной платформы SberCloud. 

С 12 декабря текущего года суперкомпьютером смогут воспользоваться (через облако) сторонние компании, а стоимость услуг будет зависеть от заказанных мощностей. Ожидается, что суперкомпьютер Christofari сможет найти применение в научно-исследовательских, коммерческих и государственных организациях, работающих в различных отраслях.

Суперкомпьютер также тестируется на сервисах разработчика технологии распознавания лиц VisionLabs (входит в экосистему Сбербанка).

Устройство было создано совместно с компанией NVIDIA, которая выступила технологическим партнером проекта и предоставила оборудование, стек программного обеспечения, рекомендации в области создания инфраструктуры и многое другое.

Производительность суперкомпьютера в тестах достигла 6,7 петафлопс.

При этом в Сбербанке не раскрывают стоимость создания Christofari. По оценке экспертов, ориентировочная стоимость разработки такого суперкомпьютера может составлять $15-20 млн.

Темы: Информационные технологии (IT), Суперкомпьютер, Сбербанк
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Комментарии читателей
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08.11.2019, 18:38
Гость: нет,Гозман,нет

Именнно сегодня в сall-центре банка подтвердили, что «сейчас могут возникать трудности со входом в «Сбербанк онлайн».
Неполадки стали наблюдаться около 16:00 по московскому времени. Большинство столкнувшихся с проблемами пользователей не могут войти в систему банка.
08.11.2019, 16:52
Гость: Мало кто

в России ворует так нагло, как чубайс&греф.
08.11.2019, 16:17
Гость: неожиданная радость

Почему Вы не радуетесь? Вы не акционер Банка? Деньги потрачены не зря - суперкомп NVIDEO создало. Если бы не Греф и не NVIDEO, то его бы и не сделали.Теперь на нем созданы и делаются сервисы для продажи компаниям и населению. Акционеры должны быть довольны развитием Сбера. Будут хорошие дивиденды.
Если же говорить о передовой микроэлектронике, создаваемой в России, то можно прочитать про успехи "Ангстрем-Т" в освоении 21 млрд. рублей, выделенных из бюджета. Поэтому можно только одно сказать про российскую электронику словами нашего президент:"она утонула".
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