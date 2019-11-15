Создатели робота FEDOR показали его будущих «детей»

08:45

НПО "Андроидная техника", разработавшая робота FEDOR, представило свое видение развития антропоморфной космической робототехники, пишет РИА Новости.

Один из "потомков" андроида станет "кентавром", другой сможет прогуляться по российской лунной базе после 2035 года.



Презентация НПО "Андроидная техника"

По словам исполнительного директора НПО Евгения Дудорова, после состоявшегося полета робота FEDOR на космическом корабле "Союз" в рамках продолжения эксперимента "Испытатель" аналогичные "Федору" роботы полетят на корабле "Орёл" в автономный полет по орбите вокруг Земли, а затем на МКС.

В 2036-2040 годы НПО "Андроидная техника" планирует создать совершенно нового человекоподобного робота в рамках проекта "Испытатель 2.0", именно он должен будет отправиться на российскую лунную базу. До этого, в 2031-2035 годах, на Луну предлагается запустить робота-"кентавра" , у которого будет человекоподобная верхняя часть и шасси вместо ног. Этот проект получил название "Ровер-АТ".

Параллельно в рамках проект "Теледроид" ведётся создание робота (выглядящего как торс человека без ног) для решения задач в открытом космосе. Такой робот предназначен для эксплуатации на внешней поверхности Научно-энергетического модуля МКС. Запуск модуля планируется, как сообщалось ранее, в 2022 году.

В 2031-2035 годах предлагается реализовать второй этап работ. "Теледроид 2.0" будет предназначен для работы на поверхности окололунной станции.

Напомним, робот FEDOR отправился на околоземную орбиту 22 августа на корабле "Союз МС-14". Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот вернулся на Землю 7 сентября. Во время полета он выполнил ряд заданий под управлением космонавта.

После возвращения робота на Землю, в корпорации заявили, что "карьера" космонавта для FEDOR'a окончена. "Именно этот робот никуда не полетит. Будут летать уже "дети" "Федора", - добавили в компании.