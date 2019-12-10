Продукты линейки NANO Антивирус официально рекомендованы Microsoft

13:26

По результатам всесторонних испытаний, проведенных компанией Microsoft, компания NANO Security вновь подтвердила свое право находиться в списке рекомендованных для ОС Windows поставщиков антивирусных продуктов.

Рекомендация предоставляется для установки антивирусных продуктов NANO Security на устройства с операционными системами Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. NANO Антивирус и NANO Антивирус Pro также можно использовать и для более ранних версий Windows, в том числе Windows 7.

В настоящее время компания Microsoft не проводит тесты совместимости для ОС ниже Windows 8, так как поддержка более старых версий ОС официально прекращена. Однако внутреннее тестирование NANO Антивирус и NANO Антивирус Pro подтверждает полную совместимость и отсутствие известных проблем при работе с любыми версиями Windows начиная с Microsoft Windows 7 (32-бит и 64-бит) и выше, а также Microsoft Windows Server 2008 R2 и выше (32-бит и 64-бит).

Чтобы убедиться в том, что NANO Антивирус Pro подходит для вашего устройства, вы можете воспользоваться 30-дневной бесплатной полноценной версией. Вам не нужно для этого вводить какие-либо финансовые данные. После завершения 30-дневного пробного периода не происходит автоматического продления, вы не рискуете тем, что с вас будут сняты какие-либо финансовые средства. Вы приобретаете лицензию для дальнейшего использования продукта только если NANO Антивирус Pro вас полностью устроил.

Также вы можете воспользоваться бесплатным продуктом NANO Антивирус, который надёжно защищает домашний ПК от вредоносных программ.

Качество продуктов линейки NANO Антивирус подтверждено многочисленными тестами и сертификатами. Среди них – золотая сертификация OPSWAT, а также сертификаты компаний Intel и 1С.

NANO Антивирус Pro неоднократно награжден известной тестовой лабораторией VB100 (Великобритания) за успешное прохождение тестов на обнаружение вредоносного ПО, а также за высокие результаты при тестировании на ложные срабатывания.

NANO Антивирус Pro включен в Единый Реестр ПО Минкомсвязи России.

Для приобретения доступны 4 номинала лицензий NANO Антивирус Pro, соответствующие сроку защиты в днях: 100, 200, 500 или 1000 дней защиты. Такие лицензии можно использовать на нескольких устройствах, распределяя доступные дни защиты между всеми защищаемыми устройствами и получая бонусные дни.

Узнать больше о том, как работает динамическая система лицензирования. Перейти на сайт разработчика для получения дополнительной информации.