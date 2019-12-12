Названы главные киберугрозы 2020 года

19:21

В следующем году главные киберугрозами станут вредоносные письма, мобильные мошенничества, IoT-угрозы и ботнеты. Об этом сообщил журнал «Компания» со ссылкой на доклад чешской IT-компании Avast.

Согласно исследованию, самым популярным типом кибер-мошенников остаются письма с вирусами. Как отмечают эксперты Avast, россияне так и не научились отличать оригинальные письма от вирусных. 57% респондентов опознали в фишинговой версии страницы «ВКонтакте» настоящую.

Отмечается, что в 2020 году исследователи и хакеры обнаружат множество уязвимостей в iOS, а в магазинах приложений Google и Apple вырастет количество фейковых и вирусных продуктов.

«Загрузка вредоносных приложений в Google Play Store и Apple App Store — непростая задача, поэтому киберпреступники переходят к мошенничеству с платными подписками, поддельным приложениям, с агрессивным рекламным ПО, чтобы заработать деньги», — пояснил руководитель отдела исследования угроз и защиты для мобильных устройств Avast Николаос Хрисаидос.

Исследователь безопасности Анна Широкова спрогнозировала рост интереса к приватным данным пользователей «умных» устройств. Согласно докладу, порядка 44% российских умных домов имеют по крайней мере одно уязвимое устройство, ставящее под угрозу всю сеть. При этом аналитики изучили около 1,2 миллиона домашних сетей в России.