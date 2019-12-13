Структуры «Рамблера» решили отсудить самый популярный в мире веб-сервер Nginx

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Разработчиком веб-сервера в 2000-х годах стал сотрудник Rambler Игорь Сысоев

Интернет-холдинг утверждает, что его исключительное право на самый популярный в мире веб-сервер Nginx нарушено. Веб-сервер Nginx – это одна из самых известных IT-компаний. Сегодня на этом сервере работает порядка 33% всех сайтов в мире.

Разработчик Nginx Игорь Сысоев. Фото с сайта nginx.com

Разработчиком веб-сервера в 2000-х годах стал сотрудник Rambler Игорь Сысоев. Он также является одним из основателей компании Nginx. Rambler считает, что Nginx – это служебное произведение Сысоева, а значит любое использование программы без согласия холдинга является нарушением ее исключительного права, сообщают «Ведомости».

В марте 2019 года стало известно, что компанию Nginx за $670 млн выкупила американская корпорация F5 Networks. Выручка Nginx за прошлый год, по сообщению новых владельцев, составила $26 млн.

Известно, что в Rambler Сысоев занимал должность системного администратора. Он вспоминал, что выложил разработанную Nginx в открытый доступ, но не думал на ней зарабатывать. До июля 2011 года, когда была создана компания Nginx.

Право подать иск Rambler уступил компании Lynwood Investments CY Limited, которая обратилась в правоохранительные органы, признавшие Rambler потерпевшим от действия неустановленного круга лиц. В их отношении было возбуждено уголовное дело, сообщил изданию представитель компании.

Согласно Британскому реестру на 28 апреля 2018 года, кипрской Lynwood Investments CY Limited владеет Alpha Global (РТС) с Британских островов. Бенифициаром является Николай Мамут. Примечательно, что так же зовут сына Александра Мамута, которого «Интерфакс» называет бенефициаром Lynwood Investments.

При разработке сотрудниками Rambler веб-сервера Nginx, позволяющего хранить данные сайтов, принимать пользовательские http-запросы и выдавать им http-ответы вместе с веб-страницами, фото и файлами, были использованы ресурсы холдинга, уверен представитель Lynwood Investments CY Limited. Он заявил, что компания будет отстаивать права Rambler на продукт.

- Мы будем добиваться восстановления справедливости всеми доступными способами в рамках законодательства и оставляем за собой право подавать гражданские иски в любых юрисдикциях, где это будет необходимо, для защиты наших интересов, - заявил он, но комментировать дело до момента вынесения судебного решения компания отказалась.

В августе 2019 года Сбербанк купил 45% акций Rambler. По словам партнера юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константина Суворова, активное включение правоохранителей может быть связано как с продажей Nginx корпорации F5 Networks, так и с появлением у холдинга новых акционеров.

- Речь может идти об использовании уголовно-правового инструментария и правоохранительных органов в интересах одних субъектов предпринимательской деятельности с целью перехвата коммерчески привлекательного актива или по крайней мере получения доли от его анонсированной стоимости, - высказался Суворов.

Суворов предположил, что такую ситуацию можно воспринимать как «жесткое приглашение к переговорам владельцев актива». При этом первый заместитель правления Сбербанка Лев Хасис признался, что «впервые слышит» об этой истории, сославшись на то, что это «зона ответственности менеджмента».

Константин Суворов замечает, что для того, чтобы программа была признана служебной, она должна быть создана во время выполнения служебных обязанностей или же по прямому заданию руководителя. Этому должно быть документальное подтверждение. Однако если сотрудник создал продукт на рабочем месте, но задания руководства не было и в его обязанности это не входило, то программа не является служебной, уточняет эксперт. В таком случае, и права на нее принадлежат автору.

- Несанкционированное использование ресурсов компании не порождает у работодателя прав на созданный результат. Критически важным для дела будут доказательства, что спорный веб-сервер действительно был служебным произведением, - подчеркивает Суворов.

Он также указывает на то, что после разработки программа дополнялась и изменялась, так что речь идет совсем не о продукте в том виде, который он имеет сейчас, а о его первоначальной части. Кроме того, срок давности по преступлению, заявленному Rambler, ограничивается десятью годами, если права не нарушены, виновные не могут быть привлечены к уголовной ответственности, подчеркивает эксперт.

Юрист Роман Янковский также делает акцент на том, что Сысоев не работал в холдинге разработчиком, а потому «не факт, что создание программ входило в его обязанности».

- Тогда вполне возможно, что у Rambler Group нет прав на разработку Nginx, - делает вывод Янковский.

Генеральный директор московского Nginx Максим Коновалов рассказал, что силовики нагрянули домой к нему и основателю Nginx Игорю Сысоеву. После обысков у основателей Nginx изъяли технику – ноутбуки и мобильные устройства. Допрос Коновалова и Сысоева длился порядка четырех часов, сказал глава московского офиса компании, не раскрыв деталей допроса.

Отметим, что что «Яндекс» поддержал Nginx. Соответствующее заявление было опубликовано от имени директора по распространению технологий компании Григория Бакунова.

Веб-сервер Nginx – это одна из самых известных IT-компаний. По информации The Bell, называющего Nginx одним из самых успешных российских технологических стартапов последних лет, сегодня на сервере работает порядка 33% всех сайтов в мире.