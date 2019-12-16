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Совет директоров Rambler поручил прекратить уголовное дело против Nginx

23:11 16.12.2019
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Совет директоров Rambler Group на внеочередном заседании в понедельник, 16 декабря, после рассмотрения всех обстоятельств взаимоотношений Rambler и компании Nginx поручил менеджменту компании обеспечить расторжение договора с Lynwood Investments и предложить ей обратиться в правоохранительные органы с просьбой об отзыве своего заявления, сообщает РБК

Менеджменту Rambler поручено обратиться в российские правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело и продолжить, в случае необходимости, обеспечивать защиту интересов компании в рамках гражданско-правового поля, сказано в сообщении.

Также совет директоров поручил ознакомить основателей компании Nginx (разработчик одноименного веб-сервера) и представителей компании F5 Networks (владеет Nginx) «с некоторыми из материалов, свидетельствующих о возможном нарушении прав «Рамблера», и провести с ними консультации по урегулированию сложившейся ситуации». Комитету по кадрам совета директоров поручено рассмотреть вопрос о действиях должностных лиц Rambler в вопросах взаимодействия с советом директоров по ситуации с Ngnix.

В четверг, 12 декабря, в российском офисе Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе Lynwood. «Nginx является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000-х годов в рамках трудовых отношений с «Рамблером» занимался Игорь Сысоев, поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права», — заявляли в пресс-службе Rambler, оговариваясь, что передали права требования компании Lynwood.

Игорь Сысоев работал в Rambler Group с 2000 по 2011 годы, а программу Nginx создал в 2002 году. 

Темы: IT-технологии
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