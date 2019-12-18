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Опубликовано фото макета советского истребителя пятого поколения С-22

09:14 18.12.2019

К 80-летию в ОКБ Сухого опубликовали уникальные фотографии, на которых изображен один из этапов реализации программы С-22 (обозначался как Су-47).

Это была программа по разработке истребителя, параметры которого, по сегодняшним «нормативам», относятся к истребителю пятого поколения.


Фото: ОКБ Сухого (буклет к 80-летию)

На представленной фотографии показан полноразмерный макет уникального истребителя с аэродинамической компоновкой, предусматривавшей применение крыла обратной стреловидности.

Также есть и фотография сопла, которое советские инженеры предложили сделать плоским (для работы перспективных авиадвигателей). Как отмечает «Военное обозрение», с момента разработки прошло уже почти 37 лет, но именно такой вариант сопла все еще считается наиболее прогрессивным. Например, сейчас идут работы над беспилотником по программе С-70 (БПЛА «Охотник»). Ожидается, что в конечном итоге они приведут к созданию аппарата именно с плоским соплом (сейчас испытания проходит версия с начальным вариантом сопла).

Темы: Военная авиация РФ, Военные технологии
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Комментарии читателей
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18.12.2019, 15:13
Гость: stalker

Можно вспомнить также про "мы шапками их закидаем". Тоже из "царского" прошлого.
18.12.2019, 15:13
Гость: stalker

Вообще-то речь идет только о БПЛА "Охотник". т.к. именно он упоминается в статье. О других речи не шло. А по поводу других БПЛА, "осведомленный вы наш", то хотелось бы напомнить, что ударные Скат, Дозор-600, Орион до сих пор в войска не поступили и в серию не запущены. Об этом информация есть в открытых источниках в Интернет. Так что не надо выдавать желаемое за действительное.
18.12.2019, 15:08
Гость: World

Пока плоские всеракурсные сопла не сделают - представляемые 5 -е поколение - не является пятым. Скорее 4+++
Я говорил как то - о соплах.
Ради справедливости можно отметить что и Ф-22 не является 5 -м поколением, не смотря на наличии таких двигателей. С такими соплами - хотя регулирование только вверх и вниз
По причине другой - эксплуатация покрытия . Дорогое и неэффективное. хотя как образец перехода на новые технологии - этот самолет заслуживает свое место.
Плоские всеракурсные сопла сделать трудно . как и швейцарские часы.
Это надо в обычном полете делать крестообразными внутри конструкции - как то.
Убирается (закрывается) одна плоскость и отклонение по управлению идет в той плоскости которая задействована
Или же внутри должно разворачиваться конструкция .
Только при таких или похожих технологиях можно считать , что 5 е поколение полностью реализовано
В противном случае это все потуги и распил денег. и вдогонку...
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Что касается гордости - хм. больше доставит гордости пассажиром летать на трехпалубном (3-я палуба - багах) лайнере проэкта СУ. с двигателями в 35 тонн. Задолго до Эрбаса.
И видя как эти самолеты продаются как сейчас Эрбас 380
Что не показали и этот проэкт. а? )))))))))))
Когда жить будем а не воевать .....
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