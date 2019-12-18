Опубликовано фото макета советского истребителя пятого поколения С-22

09:14

К 80-летию в ОКБ Сухого опубликовали уникальные фотографии, на которых изображен один из этапов реализации программы С-22 (обозначался как Су-47).

Это была программа по разработке истребителя, параметры которого, по сегодняшним «нормативам», относятся к истребителю пятого поколения.



Фото: ОКБ Сухого (буклет к 80-летию)

На представленной фотографии показан полноразмерный макет уникального истребителя с аэродинамической компоновкой, предусматривавшей применение крыла обратной стреловидности.

Также есть и фотография сопла, которое советские инженеры предложили сделать плоским (для работы перспективных авиадвигателей). Как отмечает «Военное обозрение», с момента разработки прошло уже почти 37 лет, но именно такой вариант сопла все еще считается наиболее прогрессивным. Например, сейчас идут работы над беспилотником по программе С-70 (БПЛА «Охотник»). Ожидается, что в конечном итоге они приведут к созданию аппарата именно с плоским соплом (сейчас испытания проходит версия с начальным вариантом сопла).