NASA испытало новый марсианский ровер

11:05

Робот уже прошел первые испытания, а в начале 2021 года он должен оказаться на поверхности Марса



Стоп-кадр из видео в YouTube

Лаборатория реактивного движения NASA завершила разработку аппарата Mars 2020, запуск которого должен состояться летом следующего года.

Робот уже прошел первые испытания, а в начале 2021 года он должен оказаться на поверхности Марса.

Внешне марсоход похож на Curiosity. Он оснащается 23 камерами, парой приборов для анализа атмосферы, а также лазерами для исследования химического состава почвы методом пробойной спектроскопии и миниатюрным ядерным реактором. Также марсоход имеет сверло для забора различных проб, сообщает Naked-Science.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Ожидается, что аппарат будет доставлен в кратер Джезеро. По данным ученых, в прошлом здесь была дельта реки, а водные потоки могли оставить следы, которые могут многое рассказать о жизни на Красной планете. В частности, речь идет о древней микробной жизни, возникшей миллиарды лет назад.

На поверхности Марса аппарат должен пробыть не менее одного марсианского года (687 земных дней).