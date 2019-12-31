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NASA испытало новый марсианский ровер

11:05 31.12.2019

Робот уже прошел первые испытания, а в начале 2021 года он должен оказаться на поверхности Марса


Стоп-кадр из видео в YouTube

Лаборатория реактивного движения NASA завершила разработку аппарата Mars 2020, запуск которого должен состояться летом следующего года.

Робот уже прошел первые испытания, а в начале 2021 года он должен оказаться на поверхности Марса.

Внешне марсоход похож на Curiosity. Он оснащается 23 камерами, парой приборов для анализа атмосферы, а также лазерами для исследования химического состава почвы методом пробойной спектроскопии и миниатюрным ядерным реактором. Также марсоход имеет сверло для забора различных проб, сообщает Naked-Science.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Ожидается, что аппарат будет доставлен в кратер Джезеро. По данным ученых, в прошлом здесь была дельта реки, а водные потоки могли оставить следы, которые могут многое рассказать о жизни на Красной планете. В частности, речь идет о древней микробной жизни, возникшей миллиарды лет назад.

На поверхности Марса аппарат должен пробыть не менее одного марсианского года (687 земных дней).

Темы: Космические исследования и открытия, NASA
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.12.2019, 13:25
Гость: Alex202

Как то он напоминает Луноход. Передовые технологии )))
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