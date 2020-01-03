Казахский аналог студии Артемия Лебедева?

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Для студии веб-разработки ABC Design приоритетом всегда остается высокое качество

Почему ABC Design — лучшая веб-студия в Нур-Султане?

Каждому заказчику сайта важно найти разработчика, который бы сделал максимально качественный продукт. В Нур-Султане поиск такой студии, профессионально занимающейся веб-разработками, не является проблемой, ведь имя ABC Design хорошо известно компаниям, организациям и частным лицам, чьи успехи напрямую связаны с продвижением их проекта в интернете.

ABC Design – не новичок на рынке услуг по разработке и обслуживанию сайтов. Начиная 2008 года, мы собрали команду опытных профессионалов, внимательно изучили пожелания наших заказчиков и создали систему, обеспечивающую создание высококачественного интернет-продукта, соответствующего всем современным требованиям.

Качественный сайт – основа вашего успеха

Мы прекрасно понимаем, что эффективность любого сайта зависит от множества компонентов: привлекательного дизайна, интересного контента, удобной навигации, безопасности. Поэтому по каждому важному направлению у нас работают талантливые разработчики, специализирующиеся на решении конкретных задач.

Мы предлагаем готовые решения, позволяющие предоставить информацию, обеспечить продвижение бренда, товара или услуг. При этом клиенты выбирают сайт с оптимальным для себя соотношением цены и эффективности:

- Сайт-визитка или лэндинг-страница;

- Каталог или полнофункциональный интернет-магазин;

- Классический корпоративный сайт или уникальный сайт премиум класса, не имеющий аналогов в интернете.

Также мы занимаемся продвижением аккаунтов в соцсетях, что является важным компонентом для полноценного представления компании или организации в интернет-пространстве.

Доверие клиентов – результат профессиональной работы

Параллельно мы оказываем наиболее востребованные услуги, обеспечивающие успешное продвижение сайтов: разработка фирменного стиля и логотипов, расширение и обновление контента, SEO-оптимизация, создание мобильных приложений. Это позволяет нашим клиентам быть уверенными в эффективности интернет ресурса, созданного и сопровождаемого ABC Design. Доверие заказчика – это главная ценность нашей компании.

Мы всегда стараемся создать продукт, который станет объектом восхищения наших заказчиков, а также будет образцом для веб-разработчиков. Это нам удается благодаря сочетанию креативности и профессионального опыта. Лучшим доказательством успешности являются сайты, созданные нами для представительства ООН, Комитета Нацбезопасности, правительственного фонда Самрук-Казына, Казахстанско-Британского технического университета, ТЦ Sine Tempore, Билайн и других.

Для студии веб-разработки ABC Design приоритетом всегда остаются высокое качество и конкурентоспособность создаваемых нами сайтов, а также абсолютное уважение к интересам наших клиентов. Как результат – заказчики выбирают именно нас и получают результат, превосходящий все ожидания.