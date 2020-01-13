Ученые доказали, что увеличение МРОТ снижает смертность от суицидов

14:18

Ученые из Университета Эмори показали, что уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) влияет на смертность от суицида.

В рамках работы исследователи использовали данные статистики по США (МРОТ устанавливается федеральным правительством, но каждый штат может менять его в сторону повышения) из базы National Vital Statistics System. Также учитывались и другие экономические показатели каждого отдельного штата, включая величину ВВП и безработицу.

В качестве контрольной группы были выбраны выпускники колледжей. По словам ученых, люди с высшим образованием реже кончают с собой и реже работают за минимальную допустимую зарплату, следовательно, реакция именно этой группы на изменение МРОТ можно использовать как базовую и на ее фоне рассмотреть поведение остальных групп.

Как и следовало ожидать, изменения МРОТ на суициды среди выпускников не оказали практически никакого влияния, однако для людей с общим и неполным общим образованием (возраст от 18 до 64 лет) они заметно коррелировали, пишет Naked-Science.

Оказалось, что повышение МРОТ на каждый доллар снижает смертность от самоубийств на 6%. При строжайшем учете вклада других экономических факторов, данная цифра снижается до 3,5%.

Авторы работы также отметили, что важную роль играет также безработица. Если ее уровень ниже 4%, то изменения МРОТ оказывают довольно слабое влияние на самоубийства. При большем уровне безработицы рост МРОТ оказывал уже значительно влияние.

По словам специалистов, в некоторых экономических ситуациях корректирование МРОТ может стать средством предотвращения смертности в результате самоубийств. По их оценкам, в период кризиса 2008 года общегосударственное повышение МРОТ в США на один доллар могло бы предотвратить около 13 000 случаев суицида.