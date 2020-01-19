]]>
]]>
Главная Наука и техника Наука

Ученые предрекли всему миру участь Австралии

13:28 19.01.2020

Такие пожары, как в Австралии, ждут весь мир, если не удастся справиться с потеплением климата, предупреждают британские климатологи

Они установили четкую связь между потеплением и частотой и масштабностью пожаров. Если ничего не изменить, то к концу столетия они будут пылать повсюду, опасаются ученые.

Стоп-кадр из видео

Пожары в Австралии — предупреждение человечеству, демонстрирующее, что произойдет, когда в мире поднимется температура. Так считает профессор географии Ричард Беттс из Эксетерского университета. Вместе к коллегами он проанализировал ряд посвященных изменению климата работ и установил, что рост средней температуры в мире тесно связан с частотой возникновения пожаров. С деталями работы можно ознакомиться на онлайн-платформе ScienceBrief.

Сейчас средняя температура в мире выросла примерно на 1°C с 1850-х годов. 1983—2012 годы, вероятно, были самыми теплыми в Северном полушарии за последние 800 лет. Изменения климата, вызванные парниковыми газами, уже в первой половине XX века повлияли на развитие растений, в частности, в начале XX века повысился риск засухи в мировом масштабе.

Многие из последствий изменения климата, такие как отступление ледников, более раннее цветение растений, изменение в производительности сельского хозяйства наблюдаются уже сегодня.

Даже с учетом нынешних планов по сокращению выбросов СО2, к концу столетия, скорее всего, средняя температура повысится на 2°C. Если же смягчить последствия не удастся — то на 3°C и более.

Британские исследователи проанализировали 57 научных работ, опубликованных со времени выхода последнего крупного климатологического обзора в 2013 году. Все они показали связь между изменением климата и увеличением частоты или интенсивности пожаров. Предрасполагающие к ним условия — высокая температура, низкая влажность, небольшое количество осадков и сильные ветры — стали встречаться чаще.

С течением времени влияние человека на потепление становится все более явным, отмечают исследователи. Так, одна из работ 2019 года показывает, что на 22% земель, где возможны пожары, климатические изменения находятся за пределами естественного диапазона.

«В целом, 57 рассмотренных работ ясно показывают, что антропогенное потепление уже привело к росту частоты возникновения пожароопасных условий, увеличивая риск лесных пожаров, — говорит доктор Мэтью Джонс из Университета Восточной Англии. — Это наблюдается во многих регионах, включая западную часть США и Канаду, южную часть Европы, Скандинавию и Амазонию. Антропогенное потепление также увеличивает риск пожаров в других регионах, включая Сибирь и Австралию».

Впрочем, насколько велик вклад человека именно в австралийские пожары, подсчитать трудно, отмечают исследователи. Значительную роль в них сыграли естественные погодные условия. Тем не менее, антропогенный фактор тут тоже присутствовал.

«Пожары могли начаться и сами по себе, но мы уверены: настолько опасными они стали именно из-за влияния человека», — говорит Беттс.

Он указывает на то, что сейчас средняя температура в Австралии на 1,4°С выше, чем в мире в доиндустриальную эпоху.

«Та температура, которая была в Австралии в декабре, казалась слишком высокой, — говорит Беттс. — Но это станет новой нормой, когда средняя температура в мире повысится на 3°С. И вы видите, какими тогда станут условия».

Остальные исследователи отмечают, что такие пожары — это последствия глобального потепления, которые люди могут увидеть своими глазами.

«Это последствия, которые мы наблюдаем при потеплении лишь на 1°С. — говорит профессор Коринн Ле Кер из Университета Восточной Англии в Норвиче. — Воздействие будет усугубляться до тех пор, пока мы не сделаем все возможное, чтобы стабилизировать мировой климат. Мы должны свести выбросы СО2 и других парниковых газов к нулю. Если мы этого не сделаем, последствия будут гораздо хуже.

В России теплеет гораздо быстрее, чем на Земле в целом, предупредили ранее российские ученые.

«Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша — 29 процентов. А мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности.

Океан — огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий. У суши теплоемкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф», — рассказал сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев.

Климатолог также не исключил, что всплески холода и тепла в нашей стране станут более резкими. Также он пояснил, что климатология дает не прогноз, а своего рода тренд на десятилетия — что будет происходить. Но что будет точно в 2020 году — предсказать практически невозможно.

Автор: Алла Салькова

Темы: Наука, Наука и техника
Источник: Газета.RU
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.01.2020, 20:44
Гость: Полностью согласен с нижеприведенным мнением Рустема.

Кроме того. В Австралии оказалиь полностью не готовы к подобным пожарам. Скажем, такие подразделения, как МЧС там полностью отсутствуют. Даже МЧС с их оснащенность испытывали огромные трудности в своей борьбе с пожарами. А тут? Пригоняют пяток-десяток городских пожарных со всей округи. Те смотрят и докладывают о том, что у них нет возможности остановить пожар, и во избежание жертв эвакуируют борцов с пожарами. Еще. В Австралии нет таких вещей как есть сибирских лесах. Противопожарные просеки. Несмотря на условность относительныу этих полос, часто видел, что пожар останавливается к полосы. За всю Сибирь конечно не могу сказать, но некоторые регионы вокру Нефтебганска или Нижневартовска наблюдал часто. Тоже пожары возникали часто. Кстати, про рукотворные пожары. Достаточно бросить непотушенный окурок, или плохо погасить костер.
19.01.2020, 20:34
Гость: В СМИ было приведено...

СМИ ни когда не соврут! Хотя, тогда как с поджогами в Австралии?
19.01.2020, 20:09
Гость: Апостол Пётр

"...потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою.
А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков."
Все комментарии (23)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.