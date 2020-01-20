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Натяжной потолок представляет собой конструкцию из определенного материала (полотно ткани или пленка ПВХ) в совокупности с металлическими или пластиковыми профилями

Устанавливается эта конструкция под основным потолком.

Выбор материала натяжного потолка

При выборе типа материала и вида конструкции натяжного полотка необходимо исходить из требований помещения, куда будет устанавливаться конструкция, а также бюджета.

Пленочные потолки дешевле, чем тканевые. К очевидным плюсам тканевых потолков можно отнести возможность пропускать воздух. Поэтому, при выборе потолка для детской или спальни предпочтение следует отдать тканевым материалам.

Также, тканевый тип материала морозоустойчив и отлично подходит для установки на балконе.

Но в тоже время, данный тип материала не подходит для кухни, ванной или других помещений с высокой влажностью, так как ткань впитывает запахи, а пятна, появляющиеся от влажности, в дальнейшем практически невозможно отстирать. Для таких помещений рекомендуется выбирать ПВХ потолки. Они легко моются, не собирает пыль и не требует частой очистки.

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Особенности технологического процесса

Установка натяжных потолков начинается с монтажа профиля, который и держит всю конструкцию. Данный этап первый и самый важный, поскольку именно качество установки багета определяет надежность и долговечность эксплуатации будущего потолка.

Изначально по всему периметру комнаты при помощи гидроуровня определяют точки, находящиеся ниже 3 см. от потолка (за основную точку берут самый нижний угол комнаты).

Обвиточным шнуром по отмеченным точкам проводят линии. Затем, фиксируют багет. Его установку необходимо начинать с самого неудобного угла комнаты.

Стыковка багета в углах запрещена. Так как углы могут разорвать натянутую ткань или пленку. Чтобы этого избежать, необходимо в углах запилить багет по задней стенке, а переднюю оставить в целостности.

Профиль крепится к стене на саморезы (желательно на расстоянии 20 см. друг от друга). При креплении к рыхлым стенам расстояние между креплениями не должно превышать 8 см.

Острые края профиля закрепляют, используя малярный скотч.

Монтаж полотен на каркас проводится двумя способами:

- Монтаж полотен на каркас холодным способом. Таким образом, монтируются потолки из тканевого покрытия. Их крепят к каркасу (багету), а затем натягивают. Для декора швов применяют плинтуса.

- Монтаж полотен на каркас горячим способом используется для пленки ПВХ. При помощи горячей пушки пленку нагревают, и происходит натягивание материала по мере остывания.