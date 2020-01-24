Для каких целей используют диодный мост в транспортных средствах

13:59

Плюсы и минусы диодных сборок в эксплуатации и ремонте

В электрических схемах автомобилей на генераторах переменного тока устанавливают специальные приборы, которые преобразуют движение элеткрочастиц в постоянное напряжение. Диодный мост используют в целях эффективности преобразования тока и уменьшения потерь напряжения.

Классификация устройств для преобразования тока в транспортных средствах включает следующие разновидности:

- диодные мосты генератора;

- вращающиеся выпрямители для синхронных генераторов;

- диодные мосты для автогенераторов.

Самые просты выпрямители представляют собой диоды, которые пропускают элеткрочастицы только в одной направлении потока. Чтобы увеличить количество направлений используют четырехдиодный мост, который образует пульсирующее напряжение. Схема работы пульсирующего диодного моста используется в простых электротехнических устройствах и подходит для большей части различных блоков, мощных инструментов и техники.

Диоды используют в электротехнических схемах не только автомобилей, но и мотоциклов. После переработки переменного тока в постоянный, происходит заряд аккумуляторных батарей. Электропитание всех подключенный устройств во многом зависит от исправности диодного моста.

Плюсы и минусы диодных сборок в эксплуатации и ремонте

Для автотехники могут использовать кремниевые диоды, отличающиеся возможностью эксплуатации в широком температурном диапазоне. Кремниевые диодные мосты могут эксплуатироваться при температурах от -60 до 150 градусов.

Диодная конструкция для выпрямительных мостов является более технологичным решением и значительно сокращает площадь расположения на печатных платах. Для сборки конструкции автомобиля гораздо проще использовать диодный мост, нежели отдельные потоки, которые не закреплены в единую область.

Все диоды, находящиеся внутри одного моста, соединены в единый тепловой режим, что достаточно удобно. Проверка мостов производится обычными мультиметрами. Одним из минусов диодной конструкции является сложность в ремонте. При выходе из строя одного диода приводит к полной замене всей сборки.

Вращающиеся выпрямители используют при высоких показателях напряжения, например в электростанциях, промышленных генераторах. В выпрямителях вращающегося типа применяется мостовая схема исключения поломки. Для более эффективного снятия тока используют медные контакты.