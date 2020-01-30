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Астрономы получили самые детальные в истории снимки поверхности Солнца

17:25 30.01.2020

Национальный научный фонд США (NSF) получил самые детальные за всю историю наблюдений снимки поверхности Солнца


Фото пользователя NSF с сайта twitter.com

На представленных изображениях видны объекты размером до 30 километров. На одном из кадров также виден крупный план поверхности с «кипящей» плазмой. Как можно видеть, «клетчатая структура» поднимается изнутри звезды, уходя внутрь на внешней стороне. По словам ученых, энергия курсирует из внутренних областей на поверхность (процесс называется конвекцией).

Изображения были получены при помощи телескопа Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST), расположенного на вершине спящего вулкана Халеакала (Гавайи).

Диаметр зеркала телескопа составляет четыре метра. В настоящее время это крупнейший в мире солнечный телескоп. Он позволяет ученым получать данные о поверхности Солнца, атмосферных магнитных полях и короне. Также с его помощью ученые ищут объяснение вспышкам на поверхности звезды.

Темы: Космические исследования и открытия
Источник: Esquire
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