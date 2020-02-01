Газоанализаторы: что это такое и зачем нужны

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Метан (CH4) – бесцветный газ, не имеющий запаха

Химическое вещество опасно в больших количествах – может загореться, взорваться, стать причиной серьезных отравлений людей. Чтобы предотвратить инциденты, используются специальные приспособления для измерения концентрации метана – газоанализаторы, датчики, сигнализаторы CH4.

Почему нужны газоанализаторы

Метановые соединения выделяются в шахтах, подземных кавернах, трубопроводах. CH4 используют в качестве сырья на промышленных производствах. На различных стадиях технологических процессов вещество образуется как побочный продукт химических реакций. В домах, квартирах, расположенных над пустотами, тоннелями, иногда накапливается токсичный газ, поднимающийся вверх по вентиляционным каналам.

При отравлении метаном появляются различные симптомы: приступы головной боли, головокружения. Затрудненное дыхание сопровождается гулом в ушах. Токсичные выделения вызывают вялость, тошноту, метеоризм. Высокая концентрация становится причиной учащенного сердцебиения, давление снижается до критического уровня. Самый неблагоприятный исход – посинение кожных покровов, частые конвульсии, удушье и смерть от отравления.

Во всех случаях, когда возможно превышение критического уровня газа, необходим постоянный мониторинг ситуации. Человек может определить утечку, только если добавлены одоранты. Поэтому приборы для измерения концентрации метана незаменимы на производстве, под землей, при диагностике газовых магистралей, в помещениях с плохой вентиляцией, лабораториях, для обеспечения индивидуальной безопасности.

Виды газоанализаторов

Аналитические измерители подразделяются на две категории:

- портативные;

- стационарные.

Портативные газоанализаторы предназначены для определения содержания опасных веществ рядом с рабочей зоной. Чаще всего датчик реагирует на избыток или дефицит (для кислорода) 1-5 газов. Основное назначение этого класса оборудования – обеспечение личной безопасности.

Стационарные приборы устанавливаются на производствах, в котельных, административных, жилых помещениях. Такие установки могут определять концентрацию до 15 различных газов. Некоторые приборы имеют встроенные средства сигнализации. Другие устройства соединяются электронным блоком управления с общей системой безопасности.

Как работает датчик определения метана

Детекторы улавливают отдельные компоненты и определяют состав воздуха. При опасной концентрации вредных веществ устройство переходит в режим оповещения. Применяется звуковая, световая сигнализация. Если необходимо, блокируется подача газа. Современные приборы для измерения концентрации метана, имеющие GSM-модули, отправляют пакеты информации на телефоны абонентов.